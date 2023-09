Nel corso di questa estate il nome di Dusan Vlahovic è stato spesso accostato a diverse squadre che sarebbero state pronte ad investire su di lui per l'attacco del futuro. Prima l'interesse del Bayern Monaco, poi quello di PSG e Chelsea, ma alla fine tutto si è risolto in un nulla di fatto e il serbo è rimasto a Torino.

La Juventus, tramite Cristiano Giuntoli, ha sempre comunque sottolineato di puntare sul bomber, evidenziando comunque come in caso di offerta irrinunciabile la società avrebbe riflettuto sul da farsi. Offerta che però non è mai arrivata.

Dusan Vlahovic in campo non ha risentito per nulla delle voci di mercato: già due gol per lui in due partite con i bianconeri che starebbero anche pensando di proporgli un prolungamento di contratto per un ulteriore anno con l'intento di spalmare l’ingaggio. L’attuale scadenza dell'accordo che lega l'ex Fiorentina alla Vecchia Signora è fissata per il 2026.

Vlahovic legato alla Juventus

Nel corso di questa estate Dusan Vlahovic non ha mai spinto per lasciare la Juventus, tutt'altro. La sua volontà sarebbe sempre stata quella di restare a Torino come testimoniato dai tanti messaggi lanciati via social e dal gesto dello stesso bomber in occasione dell'amichevole contro il Real Madrid, quando dopo aver siglato la rete del 3 a 1 Vlahovic ha mostrato la maglia col proprio nome sulla schiena.

Adesso il futuro del centravanti sembrerebbe essere a forti tinte bianconere, da qui l'idea di un rinnovo di contratto di un anno per spalmare l'ingaggio, richiesta in merito alla quale i primi spifferi di corridoio parlano di una certa volontà da parte del bomber di venire incontro alle esigenze del club.

Pogba il più pagato nella rosa della Juventus

In questa sessione estiva Cristiano Giuntoli ha lavorato molto alacremente per ridurre i costi e il monte ingaggi con diverse cessioni operate e soltanto Weah acquistato ex novo per circa 12 milioni di euro.

Al momento il più pagato della rosa è Paul Pogba che percepisce 8 milioni annui.

Gli altri due giocatori più pagati sono Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic, entrambi a quota 7 milioni davanti a Szczesny e Alex Sandro fermi a 6. Seguono Bremer e Chiesa che percepiscono un ingaggio pari a 5 milioni.

I due chiudono il roster dei più pagati, a seguire infatti una serie di calciatori dal cachet molto più basso: Iling-Junior percepisce 500 mila euro, Fabio Miretti e Carlo Pinsoglio arrivano a 300 mila euro mentre Andrea Cambiaso, Nicolò Fagioli e Federico Gatti hanno tutti e tre un ingaggio pari ad 1 milione.