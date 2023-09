Il Crotone di mister Lamberto Zauli è tornato a respirare dopo i tre punti conquistati allo Stadio Comunale "Ezio Scida" contro il Sorrento, ultimo in classifica: la gara è stata decisa dalla seconda rete stagionale dell'attaccante Guido Gomez. Ma l'attenzione della formazione crotonese è già rivolta verso la prossima sfida di campionato: nel weekend gli squali saranno impegnati in una gara difficile, quella in casa del Benevento. Le due formazioni torneranno ad affrontarsi in Serie C dopo 14 anni dall'ultima volta.

Crotone, tre punti importanti

Il Crotone superando il Sorrento ha portato a 7 i punti in classifica, avvicinandosi alle zone alte della classifica del girone C.

Tanta fatica per i rossoblù, che hanno conseguito la prima vittoria stagionale tra le mura amiche. Dopo il k.o. interno contro la Turris (2-3) e il pareggio in pieno recupero contro l'Audace Cerignola (1-1) per il tecnico Lamberto Zauli è quindi arrivata la prima gioia davanti ai suoi tifosi.

Proprio i supporters crotonesi hanno voluto dare la carica alla squadra prima e dopo la gara, andando a ricucire un rapporto che aveva vacillato - con una civile contestazione - al termine della gara infrasettimanale contro l'Audace Cerignola.

Gomez decisivo

Dopo aver raggiunto la doppia cifra nello scorso anno con la maglia del Crotone, l'attaccante Guido Gomez ha ripreso a segnare nelle ultime giornate, con due reti che sono valse quattro punti per i rossoblù.

Il suo recupero sembra aver dato maggiore concretezza all'attacco pitagorico, che ha già visto tutti i centravanti andare a segno. Prima di Guido Gomez avevano infatti segnato nelle prime gare anche Marco Tumminello e Dardan Vuthaj.

A mancare, al momento, sono le reti degli esterni offensivi oltre a quelle dei centrocampisti: un dato sul quale il tecnico Lamberto Zauli sarà chiamato a trovare una soluzione nei prossimi giorni.

Ritorno a Benevento

La sesta giornata di Serie C proporrà la sfida di blasone tra Benevento e Crotone. La gara è in programma domenica 1 ottobre alle ore 18:30 allo stadio "Ciro Vigorito". Una gara che torna in Serie C dopo diversi anni.

Anche se i due club si sono affrontati più recentemente in Serie A e Serie B, l'ultima sfida in terza serie risale ai playoff del torneo 2008-2009. In quel frangente, a Benevento, la finale di ritorno fu vinta dal Crotone per 0-1, con una rete siglata di testa dall'attaccante brasiliano Caetano Calil.