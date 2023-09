Il Crotone torna alla vittoria conquistando l'intera in posta in palio contro il Sorrento, incontro valido per la quinta giornata della Serie C 2023-2024. A decidere l'incontro è una rete di Guido Gomez, la seconda di questa stagione. Una gara sulla carta abbordabile, contro l'ultima in classifica, che si è rivelata invece più combattuta del previsto.

A fine gara la società rossoblù ha comunicato anche il dato definitivo della campagna abbonamenti 2023-2024 con numeri importanti per la categoria. Nel prossimo turno i calabresi incontreranno il Benevento.

Crotone, Zauli torna alla vittoria

I tifosi attendevano una risposta, alla fine è arrivata a metà. Il Crotone ha vinto contro il Sorrento (1-0) ma a lasciare ancora perplessi è stata la prova offerta dalla squadra, apparsa lontana da quella della precedente stagione. Uomo della provvidenza Guido Gomez, alla seconda rete dopo quella siglata nel turno precedente contro l'Audace Cerignola. Con il successo contro il Sorrento il Crotone ha portato a 7 i punti in classifica, risalendo qualche posizione. Gli squali hanno potuto contare anche sul ritorno in squadra del difensore e capitano Guillaume Gigliotti, assente nella gara precedente per squalifica.

Conclusa la campagna abbonamenti

Con la quinta di campionato alle spalle la società calabrese ha concluso la campagna abbonamenti "Chi vive d'amore" 2023-2024.

Il dato finale registrato parla di 3341 tessere, un risultato molto vicino a quello dello scorso torneo quando si toccò quota 3422. Nonostante la delusione della mancata promozione della scorsa stagione e al netto delle difficoltà registrate dal Crotone nelle prime giornate dell'attuale campionato, i tifosi rossoblù hanno dunque voluto dimostrare attaccamento ai colori.

Crotone, si torna a Benevento

Nel prossimo fine settimana il Crotone tornerà a giocare allo Stadio "Cirò Vigorito" di Benevento. Sarà una gara tra due delle compagini favorite per la vittoria finale del campionato. Una gara sentita da entrambe le tifoserie animate da una storica rivalità sportiva. Le due compagini, negli ultimi anni, si sono affrontate in Serie A, Serie B e spesso in terza serie con gli squali che hanno conquistato grandi successi.

Curiosamente anche la parabola vissuta dalle due società è stata molto simile negli ultimi anni: sia il Benevento che il Crotone infatti sono stati protagonisti di una doppia retrocessione dalla Serie A alla Serie C, l'obiettivo comune è dunque di tornare al più presto nella serie cadetta.