Nelle scorse ore l'ex calciatore Paolo Di Canio ha parlato a Sky Sport della Juventus, sottolineando come alcuni elementi della rosa bianconera come Gatti o Miretti a suo avviso non possano essere titolari in una formazione che mira a vincere lo scudetto.

Intanto Daniele Adani ai microfoni della Bobo Tv, ha evidenziato come le spese effettuate dal club bianconero nelle ultime campagne acquisti rendano la Juventus una delle squadre più attrezzate per il tricolore.

Infine, il giornalista Enzo Bucchioni a Sportitalia ha asserito che Massimiliano Allegri non avrebbe sufficiente carisma per imporre nuovi diktat ai suoi calciatori.

Di Canio: 'McKennie non può essere il titolare di una squadra che vince il campionato, così come Gatti e Miretti'

Paolo Di Canio, ex calciatore ed attuale commentatore di Sky Sport, ha parlato della Juventus e di alcuni elementi presenti nella rosa dei bianconeri: "La Juventus ha dei giocatori bravi ma McKennie non può essere il titolare di una squadra che vince il campionato, così come Gatti e Miretti".

L' ex attaccante ha poi aggiunto: "La Juventus ha fatto vedere una nuova idea e una nuova volontà ma alla fine ha vinto contro Udinese, Empoli e Lazio, tre squadre che in questo momento sono in difficoltà e forse siamo stati ingannati da questo".

Di Canio è poi sceso nel dettaglio, sottolineando come ai calciatori della Juventus non manchi attaccamento alla maglia bianconera o grinta per vincere la partita, bensì quella qualità di base necessaria e la personalità.

Juventus, Adani: 'Il club bianconero ha speso 50 milioni di euro per Bremer e non dovrebbe essere in corsa per lo scudetto?'

Di altro parere è invece Daniele Adani, che ai microfoni della trasmissione Twitch La Bobo Tv ha detto della Juventus: "Volete farmi credere che i centrocampisti della Juve sono inferiori a Boloca e Matheus Henrique.

La Juve ha pagato 50 milioni Bremer, convocato dal Brasile, l'Inter ha preso Darmian e Acerbi a zero. E questa squadra non dovrebbe essere in corsa per lo Scudetto?".

Adani ha poi sottolineato come l'Inter potrebbe essere in vantaggio rispetto alla Juventus per consapevolezza nonostante i bianconeri abbiano speso tanto sul mercato e annoverino sulla propria panchina Massimiliano Allegri, l'allenatore più pagato della Serie A.

Juventus, Bucchioni: 'Non credo che i bianconeri abbiano un organico all'altezza'

Anche il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del momento complicato che sta attraversando la Juventus ai microfoni di Sportitalia: "Quando le cose funzionano, i calciatori crescono. L'allenatore forse non ha quel carisma per proporre qualcosa di diverso. Cosa propone Allegri? Le contraddizioni, nello spogliatoio, le paghi pesantemente. Diventa un "mistero buffo" questo della Juventus. Non credo che questo organico non sia all'altezza".