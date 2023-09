Diversi club arabi della Saudi Professional League starebbero seguendo il talento dell'Inter Hakan Calhanoglu e nel prossimo gennaio potrebbe arrivare sul tavolo della dirigenza dei nerazzurri di Viale della Liberazione un'offerta importante sia per il club che per il giocatore dal punto di vista economico: si parla infatti di un quadriennale da circa 25 milioni di euro a stagione per convincere il turco al trasferimento.

L'idea di alcuni top club della Saudi Pro League: Hakan Calhanoglu dall'Inter già a gennaio

Nella scorsa finestra di mercato estiva alcuni club arabi avrebbero tentato l'assalto al centrocampista turco dell'Inter, che però sembrerebbe aver rifiutato qualsiasi idea di trasferimento all'estero, avendo anche rinnovato il suo contratto con i nerazzurri fino al 2028.

Dalla Saudi Pro League però non sembrerebbero aver alzato bandiera bianca e vorrebbero tornare all'assalto del turco nel prossimo gennaio, mettendo sul tavolo un contratto di circa 25 milioni di euro annui per il giocatore per quattro stagioni in Arabia Saudita.

Difficilmente il calciatore accetterà un trasferimento e altrettanto difficilmente i nerazzurri lascerebbero partire il giocatore a gennaio, considerando che è uno dei punti fermi della squadra di Simone Inzaghi che ben sta facendo in questo inizio di stagione.

L'Inter verso la sfida con il Sassuolo ritrova Cuadrado

Nel prossimo mercoledi ci sarà la sfida infrasettimanale di campionato tra i nerazzurri e il Sassuolo, che arriverà a San Siro dopo la vittoria contro la Juventus nello scorso turno.

I nerazzurri dovrebbero ritrovare Juan Cuadrado, al rientro dopo la tendinite che lo aveva tenuto fuori nelle scorse due uscite dei nerazzurri; il colombiano dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio al titolare Denzel Dumfries, che tornerà sulla fascia destra dopo il turno di riposo contro l'Empoli.

In difesa dovrebbe partire in porta Yann Sommer, confermato dopo le ottime prestazioni di inizio campionato; davanti a lui nella linea difensiva a tre ci dovrebbero essere Pavard, Bastoni e Acerbi, con un turno di riposo per De Vrij, pronto a dare il cambio nella ripresa.

Al centro del campo a dirigere le operazioni sulla mediana ci dovrebbe essere Hakan Calhanoglu, affiancato da Barella a destra e da Mkhitaryan a sinistra come mezzali, mentre sulla fascia sinistra dovrebbe partire Federico Dimarco, autore del gol vittoria nell'ultima uscita dei nerazzurri a Empoli.

In attacco potrebbero partire Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con Sanchez pronto a subentrare nella ripresa ed invece Marko Arnautovic che resterà assente dai campi di gioco per almeno due mesi dopo l'infortunio subito nella scorsa partita.