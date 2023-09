Nelle ultime ore Alessandro Del Piero ha presenziato al Forum eventi di San Pancrazio Salentino, organizzato dall'associazione "Leggenda Bianconera," che riunisce tutti i club juventini nel territorio salentino e oltre, occasione nella quale l'ex numero 10 bianconero ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo passato e sul suo futuro.

L'ex Juve Del Piero ha parlato del suo futuro professionale

Alessandro Del Piero ha rivelato di essere attualmente impegnato nello studio per conseguire il titolo da allenatore, ma ha aggiunto che non è detto che lo si vedrà seduto su una panchina nelle prossime stagioni.

Questa affermazione ha lasciato aperto un punto interrogativo circa il suo coinvolgimento o meno nel calcio come allenatore.

Quando gli è stato chiesto se si concretizzerà un ritorno nella Juventus, magari in un ruolo dirigenziale, Del Piero ha invece risposto in modo perentorio: "Io mi sento ancora della Juventus, non c'è bisogno di avere un ruolo in società."

L'ex giocatore della Juventus ha parlato per circa un'ora e mezza nell'evento organizzato in Puglia

Il Forum eventi di San Pancrazio Salentino è stato il palcoscenico di una serata molto attesa, organizzata dall'associazione "Leggenda Bianconera," che unisce i club juventini non solo del Salento ma anche dei confini regionali.

L'evento è stato ancor più significativo perché si è svolto il 12 settembre, nel 34º anniversario della prematura scomparsa di Gaetano Scirea, un altro gigante del calcio italiano oltre che protagonista indimenticabile della Juventus e della Nazionale.

Durante l'evento, sono state proiettate immagini rievocative proprio di Gaetano Scirea, che hanno suscitato emozioni intense in Del Piero e in tutti i presenti. Alex è stato poi ovviamente coinvolto in un percorso di analisi della sua carriera, quasi 20 anni spesi sempre e solo per la Juventus nel corso dei quali ha totalizzato 705 presenze condite da 290 gol e 178 assist: "È stato tutto favoloso, ha regalato ai tifosi presenti un’ora e mezza di emozioni - ha dichiarato Remo De Santis, presidente di Leggende Bianconere - Ha raccontato i suoi 19 anni in Juventus, una serata veramente molto bella.

Hanno partecipato 3087 persone accorse da tutta la Puglia e dalle regioni vicine. Stiamo già lavorando alla prossima serata, lo scorso anno abbiamo ospitato Claudio Marchisio, vediamo quale altra leggenda bianconera sarà protagonista il prossimo anno".