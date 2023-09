L'Inter è partita molto bene in questa stagione essendo in testa alla classifica di campionato a punteggio pieno con 9 punti in tre partite, alla pari con il Milan. Il valore della rosa nerazzurra non si discute e lo dimostrano i risultati avuti anche l'anno scorso, quando la squadra di Simone Inzaghi è arrivato fino in finale di Champions League, giocandosela alla pari con il Manchester City. Uno dei giocatori più ambiti in tutta Europa resta Nicolò Barella, che il club meneghino ha blindato questa estate, facendo cassa con le partenze di Onana e Brozovic, ma non è da escludere che il prossimo anno qualcosa possa cambiare in caso di proposta fuori mercato.

Su Barella avrebbe mosso i primi passi il Real Madrid, che vuole rinforzare ulteriormente il centrocampo, soprattutto se Bellingham confermerà quanto di buono fatto vedere anche da falso nueve, dando diverse soluzioni dal punto di vista tattico.

Il Napoli è alla ricerca di un innesto importante in difesa dopo l'addio di Kim. E' arrivato Natan, ma si tratta di una scommessa che non a caso non ha ancora giocato un minuto in partite ufficiali con la maglia azzurra. Per questo motivo i partenopei avrebbero messo gli occhi su Giorgio Scalvini, pronti all'assalto al difensore dell'Atalanta tra gennaio e giugno 2024.

Real Madrid su Barella

Uno dei giocatori dell'Inter più ambiti sul mercato è sicuramente Nicolò Barella, uno dei migliori centrocampisti in tutta Europa, sondato già questa estate da diversi top club europei senza successi.

La società nerazzurra ha alzato il muro sia per lui che per Lautaro Martinez, ma qualcosa potrebbe cambiare tra qualche mese se dovesse arrivare una proposta fuori mercato.

Tra i club maggiormente interessati al classe 1997, che da quest'anno è anche vice capitano, ci sarebbe il Real Madrid. Anche l'esperto di mercato, Fabio Santini, a Tv Play ha rivelato che offerta potrebbero presentare i Blancos: "L’Inter, lo ribadisco, ha preso Frattesi perché l’anno prossimo venderà Barella.

Probabilmente andrà al Real Madrid, che è disposto a mettere sul piatto ben 120 milioni di euro".

Napoli su Scalvini

Il Napoli potrebbe fare ancora qualcosa in difesa visto che Natan non convince del tutto e, dunque, Kim non è stato sostituto, come dimostra il fatto che stia giocando Juan Jesus titolare. Azzurri che hanno in cima alla lista dei preferiti Giorgio Scalvini, e sono pronti ad un assalto tra gennaio e giugno.

Trattativa tutt'altro che semplice visto che l'Atalanta lo valuta almeno 35-40 milioni di euro. Il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a spingersi fino a 25 milioni di euro più il cartellino di Zanoli. Dovrà essere la Dea poi a dire se basterà o se rispedirà al mittente la proposta.