Negli ultimi mesi si è parlato moltissimo di un possibile ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus. In particolare, il nome di Pinturicchio è stato associato alla Vecchia Signora in occasione del terremoto societario avvenuto a novembre 2022. Dopodiché, la proprietà bianconera ha ridisegnato il management con l’inserimento del nuovo presidente Gianluca Ferrero e l’ad Maurizio Scanavino. Mentre dallo scorso giungo la Juventus ha potuto accogliere anche Cristiano Giuntoli che ha assunto il ruolo di direttore sportivo. Dunque, nelle ultime settimane, le voci di un possibile ritorno di Alessandro Del Piero alla Vecchia Signora si sono spente.

Anche il diretto interessato sembra aver chiuso le porte ad un ritorno a Torino: “Io mi sento ancora della Juve, non c’è bisogno di avere un ruolo in società".

Nuova società

La Juventus, la scorsa stagione, ha passato mesi particolarmente difficili, viste le tante vicende extracalcistiche che hanno portato al riassetto societario, con la vecchia dirigenza e l’intero cda che nel novembre 2022 hanno dato le dimissioni. Nei mesi successivi, la Juventus ha dovuto inserire nuove figure e il punto di riferimento soprattutto per l’area sportiva è stato Massimiliano Allegri. Da giungo è arrivato anche Cristiano Giuntoli che, insieme a Giovanni Manna, si è occupato del mercato e il tecnico livornese è tornato ad occuparsi solo di campo.

Per questo motivo, non sembra esserci posto in società per il ritorno di Alessandro Del Piero. Il ritorno di Pinturicchio sarebbe un desiderio dei tifosi juventini che però, almeno per il momento, dovranno rassegnarsi al fatto che l’ex capitano non faccia parte dei quadri dirigenziali della Vecchia Signora.

Tanti nazionali per la Juventus

La Juventus, in queste settimane, 13 giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Dunque, il lavoro alla Continassa proseguirà senza molti titolari. Al Jtc, però, rimarranno alcuni calciatori che potranno sfruttare la pausa per ritrovare la condizione. In particolare, il focus sarà su Federico Gatti e Paul Pogba.

Entrambi sono usciti dal match di Empoli con degli acciacchi. Il difensore ha subito un distorsione alla caviglia, ma dovrebbe recuperare per la gara contro la Lazio. Mentre Pogba ha riportato un sovraccarico al muscolo semimembranoso della coscia destra e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. In ogni caso, anche per il francese non si tratterebbe di nulla di preoccupante e potrebbe recuperare per la gara che la Juventus giocherà contro la Lazio il 16 settembre.