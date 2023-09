"Secondo me la strada era quella che prevedeva l'approdo di Luciano Spalletti alla Juventus insieme a Cristiano Giuntoli": a esprimersi così nel corso del programma Tifosi napoletani su Tele A Massimo Filardi, stando al quale dunque esisteva un piano per vedere in blocco a Torino il duo che dopo oltre 30 anni ha ripotato lo scudetto a Napoli.

L'agente sportivo Filardi ha parlato del possibile approdo di Spalletti alla Juventus in estate

"Tuttavia Aurelio De Laurentiis ha bloccato il trasferimento. Poi è arrivata la Nazionale e Spalletti ha scelto di diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia" ha proseguito Filardi, certo di come solo il lavoro del Patron azzurro abbia impedito che sia Giuntoli che Spalletti finissero alla Juventus.

Alla fine il solo a salire sul treno che da Napoli conduce a Torino è stato Cristiano Giuntoli, l'allenatore di Certaldo ha preferito fare una deviazione con destinazione Coverciano e ad andare ad approdare alla nazionale italiana: per lui contratto fino a giugno 2026 a 3 milioni di euro netti l'anno.

Nonostante appaia plausibile la tesi di un nuovo direttore sportivo che scelga un nuovo allenatore per dare inizio ad un ciclo rinnovato alla fine Massimiliano Allegri è rimasto in bianconero. Il tutto per una questione economica - il tecnico livornese percepisce oltre 7 milioni l'anno e ha un contratto fino al 2025 - e umana assieme, dato che lo scorso anno Allegri ha guidato da sola la nave sotto la tempesta,

I possibili nomi per il dopo Allegri: Conte era allo Stadium durante Juventus-Lazio

La gratitudine si sa non esiste nel calcio, ergo a fine anno dovrà arrivare quanto meno la Champions League altrimenti le strade di Allegri e della Juventus si separeranno.

In pole come sostituto ci sarebbe Antonio Conte, ancora senza contratto e ospite tra l'altro in tribuna durante Juventus vs Lazio terminata 3-1 per i bianconeri.

Gli altri nomi eventualmente in lizza per un possibile dopo Allegri sarebbero quelli di Zinedine Zidane e Igor Tudor, anche loro al momento senza panchina: il francese ha vinto tre Champions League di fila al Real Madrid, il croato, già alla Juventus come vice di Andrea Pirlo qualche anno fa, ha disputato un'ottima stagione in Francia alla guida del Marsiglia ma ha preferito rimanere fermo in attesa della chiamata giusta.

Quella che a fine anno potrebbe ricevere da Cristiano Giuntoli.

Nel frattempo Allegri ha conquistato 10 punti su 12 facendo proprio il primo scontro diretto dell'anno, per l'appunto quello contro la Lazio. L'inizio è positivo, adesso ci sarà da seguire l'evolversi della stagione bianconera.