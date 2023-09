La Juventus starebbe cercando di rinforzare il proprio settore difensivo, specialmente considerando che il contratto di Alex Sandro scadrà a giugno e sembra improbabile un suo prolungamento. Proprio per questo il ds Cristiano Giuntoli avrebbe individuato un nuovo nome per rinforzare la squadra nelle prossime sessioni di mercato: Diego Valentin Gomez, difensore centrale del Velez Sarsfield.

La Juventus valuterebbe l'acquisto di Diego Valentin Gomez

Diego Valentin Gomez è un difensore argentino classe 2003 con passaporto spagnolo, ed è già molto apprezzato nel calcio europeo.

Nonostante la giovane età, ha attirato l'attenzione del tecnico dell'Atletico Madrid, Diego "Cholo" Simeone, il quale vorrebbe portarlo nella sua squadra. Gomez, un difensore di piede sinistro alto 180 centimetri, è considerato un pilastro della nazionale argentina Under-20, con cui ha partecipato al campionato sudamericano di categoria e al Mondiale Under 20, collezionando 4 presenze.

La sua valutazione di mercato è di 10 milioni di euro

Attualmente ha un contratto con il Velez Sarsfield fino a dicembre 2024. Diego Valentin Gomez sembra avere molti estimatori, fra questi anche la Juventus. Secondo rumor di mercato, il club argentino avrebbe deciso un prezzo di mercato di 10 milioni di euro per il giocatore, ma questa somma potrebbe incrementare nei prossimi mesi.

Non molto se consideriamo che a fine 2023 sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società argentina. A meno che non prolunghi di almeno una stagione, fra l'altro la Juventus ha già pescato dal Velez Sarsfield. Nel 2020 arrivò infatti a parametro zero dalla società argentina il centrocampista Matias Soulé, che ha la stessa età di Diego Valentin Gomez.

Il centrale difensivo può giocare centrale ma anche terzino sinistro, caratteristiche che piacciono alla società bianconera in quanto non è da scartare la possibilità che in futuro si possa ritornare a giocare con una difesa a quattro. Con l'Argentina under 20 fino ad adesso ha disputato 5 match giocando il suo primo match nel 2022.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche un terzino destro nel mercato di gennaio considerando che attualmente non c'è un'alternativa a Weah, con Allegri che sta adattando nel ruolo McKennie. Piace Sacha Boey del Galatasaray, in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società turca e valutato 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il centrocampo si valuta un investimento per il presente e per il futuro. Il preferito della Juve sarebbe Habib Diarra dello Strasburgo, che è stato seguito dalla società bianconera anche nel recente Calciomercato estivo.