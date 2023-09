L'Inter deve subito trovare soluzioni dopo l'infortunio di Marko Arnautovic. L'attaccante è uscito anzitempo per un problema muscolare nella vittoria di Empoli e e potrebbe saltare diverse partite. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l'austriaco avrebbe riportato una distrazione muscolare ai flessori che lo costringerà a stare fuori per almeno 30 giorni. Il club nerazzurro deve organizzarsi per fronteggiare i fitti impegni in lista per garantire a Sanchez, Lautaro e Thuram le necessarie rotazioni.

Simone Inzaghi ha fatto intendere che potrebbero cambiare ruolo Davy Klaassen e Mkhitaryan.

Una delle due mezzali verrebbe quindi collocata dietro la prima punta in un possibile 3-5-1-1.

Intanto, anche se per allora Arnautovic sarà certamente già tornato, a gennaio la società potrebbe intervenire sul mercato per acquistare una punta di peso. L'obiettivo potrebbe essere Mehdi Taremi, cercato anche dal Milan in estate, che ha il contratto in scadenza con il Porto nel 2024. La valutazione del suo cartellino sarebbe di circa 15 milioni di euro.

Inzaghi anticipa la possibile soluzione per sostituire Arnautovic

"Arnautovic? È la nota negativa della giornata, ha sentito tirare il muscolo: è importante per noi, lo perderemo per un po' di tempo. Dispiace perché si era inserito bene nel gruppo: purtroppo capita e ci dispiace.

Sì, è una perdita importante. Chiaramente valuterò, abbiamo Klaassen e Mkhitaryan che possono fare le seconde punte, fermo restando che partiremo sempre con i due attaccanti. Speriamo che Marko rientri a breve, così come Sensi".

Ha dichiarato il tecnico nerazzurro facendo, chiarezza anche sulle possibilità tattiche che si potrebbero adottare per fronteggiare l'infortunio di Arnautovic.

Qualora dovesse tornare in tempi brevi Stefano Sensi, potrebbe essere schierato un 3-5-1-1 che vedrebbe l'ex Sassuolo agire da seconda punta. Ruolo che ha già ricoperto con l'Inter, sempre sotto la guida di Simone Inzaghi, durante la gara d'esordio di due anni fa vinta contro il Genoa. Sensi però non è stato inserito nella lista Champions League per questa prima parte di stagione, quindi potrebbe essere una soluzione solo per il campionato.

Il piano per rinforzare l'attacco nerazzurro

L'Inter potrebbe poi intervenire sul mercato invernale per regalare un rinforzo per il reparto offensivo. A gennaio, infatti, Marotta e Piero Ausilio potrebbero ritornare a trattare Mehdi Taremi. L'attaccante del Porto è stato sondato a già nei mesi scorsi e si adatterebbe alla perfezione nei meccanismi tattici di Simone Inzaghi. La sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro.