Uno dei principali motivi di riflessione per la Juventus in questo inizio di stagione è il futuro incerto di Paul Pogba. Il centrocampista francese è stato recentemente coinvolto in una controversia legata al doping, la positività al testosterone riscontrata nel post Udinese-Juventus e per conoscere l'esito delle contro analisi bisognerà attendere inizio ottobre.

Nel frattempo la Juventus starebbe già iniziando a pensare a un eventuale sostituto che possa integrare il centrocampo, reparto che anche nel match perso contro il Sassuolo ha dimostrato delle problematiche.

Uno dei nomi che piace alla società bianconera è Teun Koopmeiners, centrocampista classe 1998 dell'Atalanta.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto a centrocampo di Koopmeiners nel 2024

Il centrocampista olandese Koopmeiners è stato al centro di vari rumor durante il recente Calciomercato estivo, ma l'Atalanta è riuscita a resistere agli assalti e a trattenerlo.

Finora in questa nuova stagione, Koopmeiners ha dimostrato di essere in buona forma, segnando un gol e fornendo un assist decisivo in cinque partite. La sua valutazione di mercato è stimata intorno ai 40 milioni di euro e anche il Napoli sarebbe tra le squadre interessate al giocatore, avendo provato di acquistarlo pure ad agosto.

Pare comunque difficile pensare che il centrocampista olandese lasci l'Atalanta a gennaio, a meno di un'offerta fuori mercato.

Il resto del calciomercato della Juventus

Teun Koopmeiners non sarebbe comunque l'unico centrocampista seguito dalla Juventus.

La società sta valutando anche dei profili più giovani e sono tre i giocatori che in particolare stanno attirando la sua attenzione: Habib Diarra, 19 anni dello Strasburgo, Emmanuel "Manu" Koné, 22 anni del Borussia Monchengladbach e Khephren Thuram, 22 anni del Nizza.

I contratti di questi ultimi due giocatori scadono nel 2025, il che potrebbe aprire la strada a trattative più vantaggiose nella prossima estate. Dal canto suo invece, Diarra ha un contratto che lo lega allo Strasburgo fino al 2027.

La loro giovane età e il potenziale di crescita potrebbero consentire alla Juventus di diminuire il monte ingaggi pur investendo in talenti di prospettiva. Tuttavia non mancano le concorrenti per arrivare a questi giocatori: infatti il Chelsea sarebbe interessato a Diarra, mentre il Liverpool monitora da vicino Koné e Thuram.