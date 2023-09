La dirigenza sportiva del Liverpool starebbe riflettendo su un possibile investimento per la prossima finestra di mercato invernale ed il nome caldo, riportato anche da diversi media britannici, sarebbe quello di Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter che piacerebbe molto all'allenatore dei Reds Jurgen Kloop; per convincere i nerazzurri a cedere il giocatore, il club inglese starebbe considerando una possibile offerta di circa 70 milioni di euro nel prossimo gennaio.

L'idea del Liverpool a centrocampo: Nicolò Barella dall'Inter

Dopo la recente nomination ricevuta per il Pallone d'Oro 2023, il centrocampista dell'Inter sarebbe attenzionato da ancora più club rispetto a quanto non fosse già, soprattutto in Premier League, con il Liverpool che sembrerebbe avanti rispetto alle concorrenti.

La dirigenza dei Reds infatti starebbe pensando di voler accontentare le richieste del suo allenatore Jurgen Kloop già nel prossimo gennaio, mettendo sul tavolo circa 70 milioni di euro per provare a portare a Liverpool Nicolò Barella.

Il giocatore piacerebbe molto al tecnico, che lo starebbe monitorando da diverse stagioni e che lo vorrebbe nella sua linea mediana come rinforzo per provare a rilanciarsi verso la vittoria della Premier League.

I nerazzurri difficilmente si priveranno del calciatore a stagione in corso, a meno di un'offerta considerata irrinunciabile; per questo però, 70 milioni di euro potrebbero non essere sufficienti ad avere il via libera della dirigenza nerazzurra.

La situazione dell'Inter: sabato l'atteso derby

Nel prossimo weekend si svolgerà a Milano il derby tra le due capolista della Serie A, situazione che non si era mai verificata nella storia del campionato italiano; i nerazzurri arriveranno al derby al gran completo, forti di calciatori che hanno espresso il loro potenziale anche nella settimana delle nazionali, con ottime prestazioni nei rispettivi impegni di tutti i nerazzurri convocati.

Il Milan invece arriverà al derby più in difficoltà, in particolar modo in difesa, con la defezione forzata di Tomori, dovuta all'espulsione nella precedente partita di campionato, e alle difficoltà di numerosi difensori, primo tra tutti Kalulu, che potrebbe saltare il match di sabato.

Al centro della difesa dei rossoneri potrebbero partite Thiaw e Kjaer, supportati ai lati da Theo Hernandez e dal capitano Calabria, mentre davanti dovrebbe riuscire a recuperare Olivier Giroud, seppur probabilmente a mezzo servizio, con Jovic pronto a subentare nella ripresa per dare un ricambio al francese.

I nerazzurri invece partiranno probabilmente con la coppia rodata Lautaro-Thuram, mentre Frattesi, autore di una doppietta con la nazionale italiana, dovrebbe comunque partire dalla panchina.