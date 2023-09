Dopo la sosta dedicata alle Nazionali, ritorna la Serie A che lo fa con una partita di altissimo tasso tecnico ma soprattutto emotivo. Sabato ore 18 a San Siro andrà in scena il derby tra Inter e Milan che hanno iniziato alla grande il campionato. Le due squadre sono le uniche a punteggio pieno con nove punti all'attivo, e con l'obiettivo di continuare la rincorsa verso il Tricolore.

Inter, 3-5-2 per Inzaghi: confermati Lautaro e Thuram

Per quanto concerne la possibile formazione nerazzurra, il tecnico Simone Inzaghi non dovrebbe modificare il suo ormai collaudato 3-5-2 e dovrebbe puntare sugli undici che sono scesi in campo nelle prime tre giornate.

Nonostante ciò, qualche ballottaggio c'è con Frattesi (in grande spolvero con la Nazionale di Spalletti) che insidia Mkhitaryan per completare la mediana assieme a Barella e Calhanoglu. L'altro dubbio potrebbe essere l'esordio dal primo minuto di Benjamin Pavard, in ballottaggio con Matteo Darmian che però resta favorito.

Sulle fasce nessun dubbio con Dumfries e Dimarco che dovrebbero partire dall'inizio. Da monitorare le condizioni di Juan Cuadrado non al meglio della condizione e lasciato in panchina dal ct della Colombia nella sfida contro il Chile. Infine, il reparto offensivo dovrebbe esser formato da Marcus Thuram, in netto vantaggio su Arnautovic, e dal Toro Lautaro Martinez che ha iniziato benissimo la stagione con 5 reti nelle prime 3 sfide di campionato.

Milan, 4-3-3 per Pioli: chance per Kjaer, ottimismo per Giroud

Il Milan arriva con un grande ruolino marcia e dalla vittoria prestigiosa contro la Roma che ha chiuso un trittico di tre partite dove la formazione rossonera ha dimostrato di esprimere un ottimo gioco, al netto della rivoluzione sul fronte mercato.

Come Inzaghi, anche il tecnico del Diavolo Stefano Pioli è pronto a confermare il suo 4-3-3 ma con qualche defezione importante.

La prima è sicuramente quella di Tomori, espulso contro i giallorossi. Al posto del centrale inglese, spazio a Simon Kjaer che dovrebbe partire dal primo minuto viste le condizioni non eccellenti di Kalulu. Pioli spera almeno di recuperare Giroud, non al meglio dopo la botta alla caviglia rimediata con la Francia. Il numero nove dovrebbe riuscire a completare il tridente assieme a Leao e Pulisic, ma in caso di forfait possibile chance per Okafor.

A centrocampo, confermatissimo Krunic nel ruolo di vertice basso mentre Loftus-Cheek e Reijnders occuperanno le posizioni di mezz'ali. Nessun problema per Maignan e Theo Hernandez che saranno della partita.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Milan:

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.