La dirigenza sportiva del Paris Saint Germain avrebbe messo come primo obiettivo del futuro mercato in entrata il giocatore dell'Inter Lautaro Martinez, considerata la prima scelta in caso di addio di Kylian Mbappè nella prossima estate; il fuoriclasse francese infatti potrebbe andare al Real Madrid ed il club parigino potrebbe puntare sul bomber nerazzurro, con un'offerta che potrebbe superare i 100 milioni di euro.

L'idea del Paris Saint Germain: Lautaro Martinez dall'Inter

L'addio di Kylian Mbappè nella prossima finestra di mercato estiva sembrerebbe ormai dato per certo dalle parti di Parigi ed il club della capitale francese starebbe cercando nuovi obiettivi sul mercato per rimpiazzare il possibile addio della loro stella.

Il profilo preferito sia dalla dirigenza che dall'allenatore sarebbe quello di Lautaro Martinez, per il quale il PSG sarebbe disposto a mettere sul piatto delle trattative una cifra che potrebbe spingersi addirittura oltre i 100 milioni di euro.

Il centravanti argentino è uno dei pilastri dell'Inter di Simone Inzaghi, ed in futuro i nerazzurri dovranno valutare al meglio la situazione per cercare di resistere alle sirene che lo vorrebbero obiettivo di diversi top club; per la società di Viale della Liberazione il giocatore è considerato tra gli incedibili, ma in futuro le cose potrebbero cambiare, soprattutto di fronte ad un'eventuale offerta a tre cifre.

La situazione dell'Inter in vista del derby

Il derby di sabato prossimo vedrà opposte per la prima volta nella storia le due formazioni di Milano in vetta alla classifica, entrambe a punteggio pieno dopo tre giornate.

Anche la classifica cannonieri sorride alle milanesi, con Lautaro Martinez in vetta con 5 reti in tre partite, incalzato da Olivier Giroud con quattro centri in tre match.

Il Milan arriverà all'appuntamento con maggiori incognite dal punto di vista della formazione, con diversi acciaccati dopo l'impegno con le nazionali; secondo le ultime informazioni da Milanello, sulla fascia destra potrebbe fare il suo esordio da titolare Chukwueze.

Per i nerazzurri invece non si prospetta nessuna novità di formazione tra gli undici titolari, con il centrocampo confermato e l'attacco che sarà composto da Lautaro e Thuram, con Arnautovic pronto a subentrare a gara in corso.

Per il Milan in attacco Giroud dovrebbe recuperare dopo il lieve infortunio subito alla caviglia con la nazionale francese, anche se Okafort scalpiterebbe per una maglia da titolare o per dare il ricambio nel secondo tempo, considerando che difficilmente il centravanti francese avrà nelle gambe tutti i 90 minuti.