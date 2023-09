La Juventus sta vivendo un momento non ideale dal punto di vista economico e finanziario ma anche sportivo, se consideriamo che in questa stagione non disputerà la Champions League per motivi extra calcistici. A questi bisogna aggiungere la positività riscontrata di Paul Pogba al testosterone, in attesa delle contro analisi. Anche per questo la società bianconera starebbe valutando diversi nomi per rinforzare il centrocampo, l'idea è fare un investimento per il presente e per il futuro. Fra i nomi avvicinati alla società bianconera spicca Kouadio Koné, centrocampista classe 2001 del Borussia Mönchengladbach già valutato da Deschamps per la nazionale francese anche se non ha mai giocato un match.

Da due stagioni nella società tedesca, è un giocatore che visione di gioco e tecnica. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 ma ha una valutazione di mercato importante, superiore ai 30 milioni di euro. La società bianconera potrebbe decidere di fare un investimento soprattutto se si dovessero definire delle cessioni a centrocampo.

Il giocatore Koné potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo di centrocampo Kouadio Koné. Il giocatore del Borussia Mönchengladbach è un classe 2001 e rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro. È uno dei giocatori valutati dalla società bianconera, ma ci sono anche altri giocatori che piacciono alla Juventus.

Uno su tutti Habib Diarra, seguito dalla società bianconera anche nel recente Calciomercato estivo. Si era parlato di una possibile offerta per il giocatore dello Strasburgo, ma non è da scartare la possibilità che la Juve posticipi il suo acquisto nel 2024. La valutazione di mercato del giovane centrocampista è di 20 milioni di euro.

Il giovane Koné valutato da Deschamps per la nazionale francese

Kouadio Koné, giovane talento calcistico nato a Colombes, in Francia, il 17 maggio 2001, ha compiuto il suo primo grande salto nella stagione sportiva 2021/22, sposando il progetto tecnico del Borussia Mönchengladbach, una squadra tedesca di risonanza internazionale.

Cresciuto nel vivaio del Tolosa, Koné ha dimostrato un talento eccezionale fin dai suoi primi passi nel mondo del calcio.

Questo promettente centrocampista centrale è diventato velocemente il riferimento del centrocampo del Borussia Mönchengladbach.

La valutazione di mercato di Koné ha subito una notevole impennata dopo la scorsa stagione, durante la quale ha brillato con il Borussia Mönchengladbach. Si parla di circa 30 milioni di euro. Tuttavia, i buoni rapporti tra la Juventus e il club tedesco potrebbero aprire la strada a una possibile trasferimento a Torino.