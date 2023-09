La dirigenza sportiva del Manchester United starebbe pensando ad una possibile soluzione in attacco per rinforzare la squadra a disposizione del tecnico Ten Hag ed il nome caldo di queste settimane sarebbe quello di Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter; per provare ad arrivare al centravanti nerazzurro il club inglese starebbe pensando di mettere sul tavolo delle trattative nella prossima estate circa 40 milioni di euro più il cartellino di Sancho.

L'idea del Manchester United per l'attacco: Lautaro Martinez dall'Inter

Il talento argentino dell'Inter farebbe gola a diversi top club europei, con il Real Madrid e soprattutto il Manchester United che starebbero seguendo da vicino l'evoluzione del giocatore, pensando di avanzare nella prossima estate un'offerta per il centravanti.

Il club inglese infatti starebbe ragionando su una possibile offerta di circa 40 milioni di euro in aggiunta al cartellino di Sancho, proposta questa che i primi rumors rivelano dovrebbe essere bocciata dal club nerazzurro che valuta il Toro almeno 100 milioni di euro.

In questa stagione inoltre Lautaro Martinez è divenuto capitano dei nerazzurri, viene considerato un punto fermo della formazione di Simone Inzaghi e molto difficilmente lascerà Milano.

L'Inter verso la gara con il Sassuolo: attacco quasi obbligato Lautaro-Thuram

Nella prossima gara di campionato i nerazzurri dovranno affrontare in casa a San Siro il Sassuolo di Dionisi, che arriverà lanciatissimo dopo la vittoria contro la Juventus per 4-2 nello scorso turno.

Per l'Inter a centrocampo sarà confermato il trio dei titolarissimi Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan, con Davide Frattesi in panchina pronto a subentrare a gara in corso.

In difesa dovrebbe partire Sommer in porta, con la linea difensiva formata da Bastoni, Acerbi e Pavard, confermato titolare dopo le prime due ottime apparizioni con la maglia nerazzurra prima in Champions League e poi in campionato contro l'Empoli.

In attacco dovrebbero partire dal primo minuto Lautaro Martinez e Marcus Thuram, coppia gol che sta strascinando i nerazzurri in questo inizio di stagione; sulle fasce a supporto del centrocampo dovrebbero partire Dumfries e Dimarco, confermato dopo il gol decisivo contro l'Empoli che ha portato tre punti pesantissimi nella classifica dei nerazzurri.

Il Sassuolo dovrebbe partire con lo stesso undici che ha sconfitto la Juventus [VIDEO] con Berardi, Laurientè e Pinamonti a comporre il trio d'attacco.