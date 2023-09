La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista della partita del turno infrasettimanale di Serie A contro il Lecce, in programma a Torino questo martedì 26 settembre alle ore 20:45.

Massimiliano Allegri per questo match potrebbe fare alcuni cambi di formazione visto che poi il 1º ottobre la sua squadra sarà nuovamente in campo per affrontare l’Atalanta.

In porta non dovrebbe esserci alcuna novità, come ha spiegato lo stesso tecnico livornese: “Szczesny è il portiere titolare e domani (26 settembre) giocherà": il portiere polacco - nonostante gli errori contro il Sassuolo - sarà quindi confermato a difendere la porta della Juventus.

Una delle novità di formazione, invece, dovrebbe riguardare l’attacco, dove Federico Chiesa potrebbe riposare. La decisione definitiva comunque verrà presa solo nelle prossime ore.

Turnover in casa Juventus

La Jvuentus, in questa stagione, non avrà le coppe europee e dunque gli impegni saranno meno ravvicinati. In questa settimana, però, ci sarà il turno infrasettimanale e per questo motivo Massimiliano Allegri pensa a delle rotazioni programmate. Anche perché la sfida del 1º ottobre contro l’Atalanta sarà particolarmente importante per i bianconeri per la corsa ai primi posti della classifica.

Per il match contro i salentini il tecnico livornese potrebbe effettuare cambi in tutti i reparti ,ma prima dovrà valutare le condizioni di tutti i suoi giocatori.

Solo dopo la rifinitura di domani mattina 26 settembre lo staff tecnico della Juventus scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.

Delle possibili rotazioni ha parlato lo stesso Allegri in conferenza stampa: “Dovrò valutare, perchè Chiesa ha speso molto sabato, così come Vlahovic. Domani i cambi faranno la differenza". Inoltre, ci saranno da verificare le condizioni di Moise Kean che ha avuto un problema alla tibia, con la riacutizzazione di un problema riscontrato due settimane fa.

Opzioni Yildiz e Milik

Per la gara contro il Lecce, la Juventus dovrebbe fare alcuni cambi e uno di essi potrebbe riguardare l’attacco. A disposizione dei bianconeri nel reparto tornerà anche Kenan Yildiz. Il turco ha saltato il match contro il Sassuolo perché era aggregato alla Next Gen, ma ora è tornato in prima squadra e di lui ha parlato pure Massimiliano Allegri: “Yildiz è un giocatore che mi piace molto”.

Per la gara contro il Lecce uno dei candidati per una maglia da titolare sarebbe Arek Milik. Il polacco giocherà al posto di uno fra Chiesa e Vlahovic.

In difesa, invece, potrebbe esserci spazio per Daniele Rugani. Resta da capire, però, se prenderà il posto di Federico Gatti che è reduce dall’errore di Sassuolo o invece di Gleison Bremer.