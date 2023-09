La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe considerando un possibile nuovo acquisto a parametro zero per la prossima stagione per rinforzare la squadra a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Alex Meret, portiere attualmente in forza al Napoli, il cui contratto dovrebbe andare in scadenza nel giugno del prossimo anno: i nerazzurri potrebbero avviare i contatti con il giocatore dal prossimo gennaio per provare a trovare un accordo per un trasferimento a zero nella prossima sessione di mercato estiva.

L'idea dell'Inter per la difesa della porta: Alex Meret dal Napoli a zero

Nelle ultime stagioni la dirigenza nerazzurra si è mossa abilmente sul mercato soprattutto in entrata sfruttando le varie occasioni a parametro zero che si presentavano di volta in volta, spesso seguendo da tempo i giocatori per convincerli ad un trasferimento in nerazzurro, come avvenuto per Marcus Thuram nella scorsa estate.

Per il prossimo mercato estivo i nerazzurri avrebbero intenzione di rinforzare il reparto portieri, inserendo nuovi prospetti importanti da affiancare a Yann Sommer o da alternare all'estremo portiere svizzero; nelle ultime ore il nome che sarebbe finito in orbita nerazzurra sarebbe quello di Alex Meret, portiere del Napoli, che nel prossimo giugno 2024 andrà in scadenza di contratto con il club partenopeo.

Difficilmente gli azzurri rinnoveranno il contratto al giovane portiere, probabilmente cercando di puntare su altri profili, e così la dirigenza nerazzurra potrebbe portare a casa l'ennesimo colpo a parametro zero, qualora il portiere non rinnovasse il suo contratto entro gennaio, rendendolo libero e disponibile per nuovi accordi per la prossima stagione con nuovi club.

L'Inter verso la Champions League: testa alla Real Sociedad

Dopo l'ottima prestazione in campionato nel derby vinto per 5-1 contro il Milan [VIDEO]nello scorso sabato di Serie A, i nerazzurri si rituffano mercoledì sera nella competizione internazionale principe in Europa, la Champions League.

La prima gara dell'Inter sarà contro la Real Sociedad in quel di San Sebastian; trasferta complicata dal clima caldo che attenderà i giocatori nerazzurri in uno degli stadi più sentiti di tutta Europa.

Dopo la finale persa nella scorsa stagione contro il Manchester City i nerazzurri proveranno a replicare l'ottimo percorso che li ha portati ad essere vicecampioni d'Europa, e l'allenatore Simone Inzaghi probabilmente si affiderà alla sua formazione top 11, senza rinunciare ai suoi big nel primo impegno ufficiale europeo della stagione. La partita Real Sociedad-Inter sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video.