In attesa di conoscere il futuro immediato di Paul Pobga, Cristiano Giuntoli si starebbe muovendo per trovare il suo eventuale sostituto. Il francese sembra ormai tagliato fuori dal progetto tecnico bianconero e una sua eventuale squalifica per doping aprirebbe nuovi scenari in chiave mercato.

Per la prossima sessione di Calciomercato estivo, Il ds della Juventus avrebbe già annotato sul proprio taccuino alcuni nomi. Tra questi quello di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, il cui contratto scade a giugno 2024.

La mezzala interesserebbe molto alla Juventus e potrebbe approderebbe a Torino a parametro zero, ma non è l’unico papabile.

Giuntoli vorrebbe ringiovanire la rosa, snellendo il monte ingaggi. Ecco che anche Habib Diarra e Kouadio Koné, da tempo accostati alla Juventus, fanno gola al dg bianconero. Sono giovani, di prospettiva e hanno già accumulato una certa esperienza internazionale.

I primi contatti per Zielinski potrebbero partire a gennaio

Il giocatore partenopeo non ha ancora trovato un accordo sul rinnovo contrattuale con il suo attuale club e ciò lo rende molto appetibile. Durante l’ultima sessione di calciomercato estivo, Zielinski ha rifiutato un’offerta faraonica dall’Arabia Saudita pur di rimanere a Napoli. Il suo legame con la città è forte e la sua intenzione di rimanere sotto il Vesuvio potrebbero diventare fondamentale per trovare un'intesa economica con Aurelio De Laurentiis.

Tuttavia, se le cose tra il giocatore polacco e il Napoli non dovessero andare a buon fine, da fine gennaio 2024 Zielinski sarebbe libero di trovarsi una nuova sistemazione. In questo caso la Juventus potrebbe fiutare l’affare e affondare il colpo, portando a Torino uno dei migliori centrocampisti europei a parametro zero. Zielinski è una mezzala versatile, forte tecnicamente che si esprime molto bene anche come trequartista.

Diarra e Koné sarebbero utili per un ricambio generazionale

In forza allo Strasburgo, Diarra è uno dei migliori centrocampisti di prospettiva in Europa. Nonostante i soli 19 anni, il giocatore francese è il classico box to box che abbina forza fisica a una buona capacità tecnica di base. Molto bravo negli inserimenti, ha già segnato 3 gol in 33 presenze totali in Ligue1.

Caratteristiche che fanno gola alla Juventus, che potrebbe affondare il colpo nel giugno del 2024.

Grande protagonista, tanto da diventare uno dei titolari inamovibili del Borussia Moenchenglabdach, Koné è uno di quei giocatori che piacciono molto agli allenatori per via della loro intelligenza tattica. Il centrocampista è in grado sia di difendere, sia di far ripartire rapidamente l’azione, caratteristiche piuttosto rare, che pare abbiano attirato le attenzioni del Liverpool, pronto eventualmente a inserirsi nel caso il club tedesco decida di privarsi del giocatore.

Giuntoli segue infine anche la pista che conduce a Thomas Partey, al di là dei giovani prospetti potrebbe essere lui il nome scelto per il post Pogba.