La Juventus si trova attualmente in una situazione delicata a causa della positività di Paul Pogba al testosterone, per il quale si attende l'esito delle controanalisi. In questo contesto, la società bianconera sta già considerando possibili sostituti per il centrocampista francese, e uno dei nomi avvicinati alla società bianconera è quello di Thomas Partey.

Il centrocampista ghanese, attualmente all'Arsenal, potrebbe essere un obbiettivo del mercato di gennaio, visto che è diventato una riserva nella squadra di Mikel Arteta a seguito dell'arrivo di Declan Rice.

L'Arsenal avrebbe stabilito una valutazione di mercato di 20 milioni di euro per Partey, una somma che la Juventus sta valutando se investire o meno per un giocatore di 30 anni.

Partey potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Il centrocampista Partey è un giocatore di esperienza e di qualità, avendo giocato per l'Atletico Madrid prima di trasferirsi in Inghilterra. La Juventus, che sta cercando di rinforzare il proprio centrocampo, potrebbe vedere in lui un giocatore adatto a rinforzare il centrocampo nell'eventualità fosse confermata la squalifica di Pogba. A tal riguardo, ad inizio ottobre ci sarà l'esito delle contro analisi in riferimento alla positività al testosterone riscontrata dopo Udinese-Juventus, match della prima giornata di campionato.

In quel match, il francese rimase in panchina.

La somma richiesta dall'Arsenal sembra essere pesante per un giocatore di 30 anni, e potrebbe rappresentare un investimento non ideale dal punto di vista economico e finanziario per la Juventus. C'è da dire, inoltre, che Partey, nonostante sia considerato un'alternativa a Rice, rimane un giocatore importante per Arteta, anche perché fra campionato, competizioni nazionali e Champions League la società inglese disputerà tanti match e ci sarà bisogno di tutti i giocatori, soprattutto a centrocampo.

Il mercato della Juve

La Juventus sta valutando diverse possibilità per il centrocampo oltre a Partey, fra queste anche giovani talenti come Habib Diarra dello Strasburgo, Khephren Thuram del Nizza e Abdoulaye Kamara del Borussia Dortmund. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni di mercato che le società proprietarie dei cartellini stabiliranno per i centrocampisti prima menzionati.

Il giocatore dello Strasburgo ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro, il centrocampista del Nizza di 40 milioni di euro. Costerebbe di meno il giovane del Borussia Dortmund, circa 10 milioni di euro. Intanto si valutano rinforzi anche per la difesa: a tal riguardo potrebbe arrivare un terzino destro considerando che Allegri sta adattando in quel ruolo McKennie. Piace Sacha Boey del Galatasaray, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.