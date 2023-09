La dirigenza dell'Inter starebbe seguendo un nuovo giocatore per rinforzare la fascia destra nella prossima stagione ed il nome caldo di queste giornate sarebbe quello di Lucas Vazquez, esterno destro del Real Madrid; il giocatore nella prossima estate dovrebbe andare in scadenza di contratto con il club madrileno ed i nerazzurri starebbero seguendo l'evoluzione della situazione contrattuale per provare un colpo a parametro zero.

L'idea dell'Inter per la fascia destra: Lucas Vazquez dal Real Madrid a parametro zero

Il giocatore madrileno non rientrerebbe più nei piani della società spagnola e dunque il suo contratto, che andrà in scadenza nel prossimo giugno 2024, non dovrebbe essere rinnovato.

In prima linea sembrerebbe esserci l'Inter che con il lavoro assiduo di Giuseppe Marotta starebbe già tessendo dei rapporti con gli agenti del giocatore per poter poi avviare una trattativa nella prossima finestra di mercato estiva, il tutto per gettare le basi dell'ennesimo colpo a parametro zero.

L'esterno potrebbe andare a sostituire Juan Cuadrado, che con i nerazzurri ha un contratto valido fino al giugno 2024.

L'Inter vittoriosa a Empoli: ora testa al Sassuolo

Nell'ultima uscita di campionato i nerazzurri sono risultati vincitori nello scontro testa-coda contro l'Empoli, con i toscani che hanno comunque dato filo da torcere.

La rete di Federico Dimarco ha consegnato all'Inter la quinta vittoria consecutiva in campionato, comandato a punteggio pieno davanti a Milan, Lecce e Juventus.

Nel prossimo match, l'infrasettimanale di mercoledì, i nerazzurri saranno impegnati contro il Sassuolo a San Siro: sarà sicuramente assente Marko Arnautovic, uscito anzitempo contro l'Empoli per un infortunio muscolare.

Nel post partita le prime valutazioni parlerebbero di una distrazione al flessore della coscia sinistra, con tempi di recupero di almeno un mese; per la gara contro i neroverdi i nerazzurri dovrebbero affidarsi alla coppia Lautaro - Thuram, con Sanchez pronto a dare il suo supporto da subentrato.

In difesa dovrebbe partire Sommer in porta, con Acerbi, De Vrij e Bastoni a formare la linea difensiva; a centrocampo dovrebbero partire dal primo minuto Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan.

Frattesi dovrebbe partire dalla panchina, così come Asslani e Klaassen, al quale potrebbe essere data una chance nella ripresa per l'esordio in nerazzurro.

Sulle fasce probabilmente partiranno dall'inizio Dumfries e Dimarco, con un turno di riposo per Pavard e Matteo Darmian.