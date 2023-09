In uno degli anticipi di Serie A di sabato 23 settembre allo Stadio Olimpico di Roma si sono affrontate Lazio e Monza: la partita si è chiusa sull'1-1, grazie alle reti di Ciro Immobile al 12° minuto su rigore e di Gagliardini al 35° della prima frazione di gioco.

La cronaca della partita: il primo tempo

La partita inizia mostrando una buona predisposizione al gioco di entrambe le squadre, con manovre ariose e ben congeniate.

L’equilibrio si spezza presto, grazie a un calcio di rigore assegnato ai biancocelesti al 12° minuto per un fallo di Ciurria che atterra Zaccagni appena entrato in area di rigore: Ciro Immobile non sbaglia dal dischetto e porta la Lazio in vantaggio.

Il Monza non si scompone e continua a proporre il suo gioco armonioso. Dopo due occasioni sfumate per poco, il Monza raggiunge il pareggio al trentaseiesimo minuto con Gagliardini che sfrutta l’ennesima incursione sulla fascia destra di Ciurria e batte l’incolpevole Provedel da pochi passi.

La Lazio cerca poi di riprendere il pallino del gioco, ma è la squadra brianzola che sfiora il vantaggio sul finire del primo tempo con una girata di testa di Dani Mota.

Il secondo tempo

La ripresa riparte sulla falsariga del primo tempo, con la Lazio che cerca di creare gioco soprattutto sulla verticale Luis Alberto-Zaccagni, mentre il Monza è veloce a uscire palla al piede dalla propria fase difensiva con cambi di gioco ben calibrati, arrivando più volte dalle parti del portiere laziale.

I cambi effettuati da Sarri, con Anderson e Vecino al posto degli inconcludenti Guendouzi e Isaksen non sortiscono gli effetti sperati e la sterile manovra laziale riesce a creare una sola palla-goal, con Ciro Immobile che calcia sul palo in seguito a uno dei pochi errori in uscita della difesa brianzola.

Il Monza non commette l’errore di chiudersi in difesa per difendere il pareggio, ma anzi sfiora la vittoria con una botta da fuori di Kyriakopoulos ben deviata in calcio d’angolo da Provedel.

L’ultima parte della gara vede la Lazio provare a trovare extremis il goal che varrebbe i tre punti, ma senza riuscirci.

Il match finisce quindi 1-1, tra i fischi del pubblico laziale, una partita giocata a buoni ritmi, che ha mostrato l’ottimo impianto tattico della squadra del Monza allenata da Raffaele Palladino e le difficoltà dei biancocelesti di Maurizio Sarri in questo inizio di stagione, in particolare nelle gare giocate in casa.