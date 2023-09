"Non puoi ogni volta uscire e scuotere la testa": iniziano così le dichiarazioni del giornalista di Sky Sport Giovanni Guardalà a commento dell'atteggiamento tenuto da Dusan Vlahovic, che nel corso dell'incontro perso dai bianconeri contro il Sassuolo è stato richiamato in panchina da Massimiliano Allegri con subentro al suo posto di Moise Kean. Un'uscita polemica quella del bomber serbo, acuita certamente dall'andamento del match non positivo per la Juventus.

"Prima cosa manchi di rispetto ad allenatore e al compagno che entra, poi devi fare autocritica” ha proseguito Guardalà certo di come il centravanti ex Fiorentina pecchi ogni volta di presunzione quando viene sostituito.

Nel day after, la truppa di Massimiliano Allegri si sta leccando le ferite. C'è da digerire una pesante sconfitta (4-2 per i neroverdi) del tutto imprevista alla vigilia dato anche l'ottimo andamento del precedente turno di campionato, contro la Lazio, laddove si era vista una Juventus tonica, brillante e di conseguenza vincente.

Alti e bassi per Vlahovic

Sono già 4 le reti per Dusan Vlahovic in questo campionato. Un ottimo inizio il suo anche se il serbo come tutta la Juve si è un po' smarrito contro il Sassuolo: un'occasione da rete piuttosto ghiotta fallita, tanto gioco spalle alla porta (non la sua situazione di gioco preferita per le sue caratteristiche) e molto nervosismo. Lo stesso palesato all'uscita dal campo come evidenziato dal giornalista di Sky Sport.

“È un giocatore che ha qualità indiscutibili. Se inizia bene fa una gran partita, se inizia così così si deprime” ha concluso Guardalà parlando in particolare della tenuta mentale del bomber di Massimiliano Allegri.

Turnover contro il Lecce

Tra 48 ore i bianconeri torneranno in campo per il turno infrasettimanale contro il Lecce in occasione del quale il tecnico bianconero potrebbe optare per dei cambiamenti di formazione.

Innanzitutto bisognerà capire se Wojciech Szczesny e Federico Gatti si sono ripresi dopo gli errori commessi contro il Sassuolo (due papere per il portiere polacco e un clamoroso autogol per il difensore ex Frosinone), con Allegri che dovrà decidere se schierarli subito o mandarli in panchina anche in vista del match del prossimo weekend contro la temibile Atalanta.

Tra i candidati a riposare potrebbero esserci proprio Dusan Vlahovic (Milik o Kean al suo posto) e Federico Chiesa anche se rinunciare al numero 7 bianconero, in questo momento, sembra difficile. A centrocampo si dovrebbe ripartire da Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, a sinistra potrebbe invece rivedersi Andrea Cambiaso, a destra Timothy Weah.