Juventus-Lazio è una gara che si preannuncia molto interessante in quanto mette di fronte due delle formazioni maggiormente accreditate alla vigilia del campionato. Le due contendenti arrivano allo scontro diretto in un buono stato di forma dal momento che, prima della sosta per le nazionali, hanno ottenuto due importanti successi in trasferta. I bianconeri hanno espugnato il campo dell’Empoli dando continuità ai risultati ottenuti nelle prime due giornate e posizionandosi in terza posizione alle spalle dell’Inter e del Milan. I biancocelesti hanno invece ottenuto un successo di prestigio conquistando i 3 punti sul campo del Napoli riscattando in parte le due sconfitte subìte nei primi due turni contro Lecce e Genoa.

La gara tra Juventus e Lazio si preannuncia quindi molto interessante e combattuta oltre che valida dal punto di vista tecnico. Una vittoria di una delle due formazioni darebbe alla vincitrice lo slancio necessario per affrontare al meglio le successive gare di campionato e, nel caso dei capitolini, quelle di Champions League.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio, in programma sabato 16 settembre alle ore 15:00 all’Allianz Stadium di Torino, valida per la 4^ giornata della Serie A 2023/2024, non vedranno coinvolti alcuni giocatori dell’organico dei padroni di casa mentre gli ospiti si presenteranno in casa dei bianconeri con la rosa praticamente al completo.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe schierarsi con il 3-5-2 e con Perin nel ruolo di estremo difensore.

Il portiere titolare, il polacco Szczesny, è infatti indisponibile a causa di un problema fisico.

In difesa pochi dubbi sul trio che partirà dal primo minuto che dovrebbe essere formato da Gatti, Bremer e Danilo con il giovane Huijsen e Rugani a disposizione in panchina.

A centrocampo è in dubbio Pogba e quindi in posizione centrale dovrebbero giocare Miretti, Locatelli e Rabiot.

Sulle corsie esterne De Sciglio è infortunato e Mckennie e Kostic dovrebbero essere preferito ad Alex Sandro e Cambiaso.

Nel reparto avanzato Vlahovic e Chiesa dovrebbero partire dal primo minuto ma l’italiano ha abbandonato il ritiro della nazionale per un problema fisico e potrebbe essere sostituito da Milik o Kean.

Qui Lazio

La Lazio dovrebbe presentarsi a Torino con il 4-3-3 [VIDEO], modulo solitamente utilizzato dal tecnico Sarri, e con Provedel a protezione dei pali della propria porta.

Per il resto il tecnico dei capitolini ha soltanto l’imbarazzo della scelta dal momento che i giocatori risultano praticamente tutti disponibili.

La retroguardia dovrebbe essere composta dagli esterni Lazzari e Marusic e dai centrali Casale e Romagnoli. Le alternative in panchina portano i nomi di Gila, Patric, Pellegrini ed Hysaj.

In mediana dovrebbero partire dal primo minuto Kamada, Cataldi e Luis Alberto che sono in vantaggio su Vecino, Rovella e Basic.

Il tridente d’attacco dovrebbe avere Immobile come riferimento avanzato ai cui lati dovrebbero agire Felipe Anderson e Zaccagni, favoriti per una maglia da titolare su Guendouzi e Pedro.

Probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Mckennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. A disposizione: Pinsoglio, Huijsen, Alex Sandro, Rugani, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Weah, Cambiaso, Iling Junior, Yildiz, Kean, Milik. Allenatore: Allegri.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Sepe, Gila, Patric, Pellegrini, Hysaj, Fares, Vecino, Rovella, Basic, Isaksen, Castellanos, Guendouzi, Pedro. Allenatore: Sarri.