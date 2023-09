L'Inter potrebbe cambiare proprietà nel giro di pochi mesi. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il fondo del Bahrain Investcorp sarebbe intenzionato a versare circa 1 miliardo di euro nelle casse degli Zhang.

Zhang, però, dal canto suo starebbe cercando un modo per rifinanziare il prestito elargito da Oaktree (quasi 300 milioni diventati 400 con gli interessi) in quanto crede molto nelle possibilità della squadra soprattutto in campo internazionale. Il brand nerazzurro, complici i trofei acquisiti e soprattutto l'ultima finale di Champions League disputata, è cresciuto in maniera esponenziale e il progetto sarebbe destinato ad espandersi con la costruzione del nuovo stadio.

L'impianto potrebbe sorgere a Rozzano, vicino Milano, con il progetto che sarebbe già stato formalizzato.

Priorità ai calciatori più rappresentativi

Nel frattempo i dirigenti pensano al mercato e a blindare i calciatori più rappresentativi. La priorità si chiama Lautaro Martinez che potrebbe rinnovare il contratto, in scadenza nel 2026, fino al 2028 con adeguamento dello stipendio che salirebbe ad almeno 7 milioni netti l'anno più una serie di bonus legati a gol e obiettivi personali. Questa estate l'argentino ha rifiutato una ricchissima offerta dall'Arabia Saudita, sta molto bene a Milano e quest'anno è diventato il capitano, il suo futuro dunque è sicuramente a forti tinte nerazzurre.

Nei pensieri di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ci sarebbe l'intenzione di rinnovare anche i contratti di Mkhitaryan, al quale dovrebbe essere offerto un biennale, Denzel Dumfries e Federico Dimarco.

L'armeno è diventato imprescindibile per la rosa di Simone Inzaghi che lo utilizza come mezzala di destra ma che all'occorrenza potrebbe agire anche come seconda punta. Non a caso, infatti, dopo l'infortunio di Arnautovic (circa due i mesi di stop per l'ex Bologna), la dirigenza non sembra intenzionata ad intervenire nel mercato proprio perchè conta sull'impiego dell'ex Roma e Arsenal in un settore più avanzato del campo.

L'esterno olandese invece ha il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe ricevere una proposta biennale. Per il terzino italiano è infine previsto un incontro nei prossimi giorni in società. L'ex Parma dovrebbe ricevere un'offerta allettante che contribuirebbe a far lievitare sensibilmente il suo ingaggio rispetto alle cifre attuali (1,8 milioni di euro l'anno).