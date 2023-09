Investcorp, fondo del Bahrain, sarebbe davvero interessato all'acquisto dell'Inter. Le voci che arrivano dal medioriente confermano il piano per cercare di convincere Zhang, con il possibile acquirente che starebbe cercando di raccogliere fondi per arrivare a offrire una cifra intorno a 1,3 miliardi. In questo momento la trattativa sarebbe ancora nella fase della due diligence, in cui si studiano i conti, momento preliminare a cui poi, in caso di interesse reale, seguirebbe la proposta ufficiale da mettere sul piatto della famiglia Zhang, proprietaria dell'intero pacchetto azionario del club meneghino.

Inter, Zhang dubbioso sulla cessione a Investcorp

Investcorp, che nello sport è già attiva per esempio nel ciclismo, potrebbe così entrare nel calcio italiano cercando di trovare quella porta che nella trattativa con il Milan si era chiusa per il fondo del Bahrein. Tutto però deve passare da Zhang che sembra essere arrivato al bivio. Il presidente, che ieri ha approvato un bilancio in netto miglioramento rispetto al passato in cui il passivo si sarebbe attestato sugli 85 milioni di euro grazie ai ricavi in crescita degli sponsor e dei premi legati alla Champions League, dove l'Inter è arrivata l'anno scorso fino in fondo, entro la fine di questa stagione deve chiudere la questione del prestito con Oaktree arrivato a valere 400 milioni di euro.

Una cifra importante che, se non pagata, farebbe passare le quote dallo stesso Zhang al fondo americano a meno che non si ridiscuta tutto l'affare, ipotesi che il numero uno nerazzurro starebbe prendendo in seria considerazione.

Proprio la mossa del rifinanziamento farebbe pensare a un possibile "no" di Zhang alla ricchissima offerta di Investcorp, o comunque al tentativo di tenere duro per capire se e come tenersi stretta l'Inter.

Non sarebbe la prima volta che la proprietà cinese rifiuta un'offerta per il club, due anni fa fu rispedito al mittente un assegno da 800 milioni di euro da parte di BC Partners che si era fatta avanti per l'acquisizione della società.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Repubblica mai Zhang in questi giorni avrebbe parlato di cessione ai dirigenti nerazzurri con cui è in costante contatto per seguire da vicino la stagione dell'Inter e anzi avrebbe una gran voglia di continuare a rimanere in controllo della società anche dopo maggio 2024, momento spartiacque per il futuro nerazzurro il cui destino potrebbe quindi essere deciso con tempi abbastanza lunghi, al di là di quella che sarà la decisione di Steven Zhang se cedere i vice campioni d'Europa, oppure tenersi stretto il club e provare una nuova scalata verso la seconda stella e magari anche la vittoria della Champions League sfumata per un soffio l'anno scorso.