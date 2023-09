Nelle scorse ore il giornalista sportivo Riccardo Gentile ha parlato ai microfoni di Sky Sport della Juventus e delle velleità da scudetto dei bianconeri, sottolineando come l'Inter di Simone Inzaghi sia una squadra nettamente più quotata per la vittoria finale.

Intanto il giornalista Xavier Jacobelli a TMW Radio ha parlato invece della prestazione fatta dai bianconeri con il Lecce, evidenziando le carenze di gioco palesate dagli uomini di Massimiliano Allegri. Proprio del tecnico toscano infine ha scritto Tancredi Palmeri sulle proprie pagine Twitter.

Juventus, Gentile: 'I bianconeri possono lottare per lo scudetto con la loro voglia di rivalsa, ma l'Inter è nettamente superiore'

Riccardo Gentile, giornalista di Sky Sport, ha parlato della Juve e delle ambizioni che il club bianconero può cullare in questa stagione: "La Juventus può lottare per lo Scudetto, non deve, non è dovere perché secondo me è una squadra che ha qualche difetto, non è quella squadra che per nove anni consecutivi doveva vincere lo Scudetto, senza Coppe può far valere la sua voglia di rivalsa ma c'è una squadra nettamente più forte della Juventus che è l'Inter".

Il giornalista, restando in tema Juventus, ha poi parlato della recente vittoria dei bianconeri ottenuta con il Lecce, sottolineando come gli uomini di Massimiliano Allegri abbiano avuto difficoltà ad alzare la qualità di gioco nella prima frazione di gioco, trovando poi maggiori spazi nella ripresa a causa dell'abbassamento dei ritmi avuto dalla formazione pugliese.

Gentile ha poi concluso il suo intervento parlando nello specifico di Kostic ed evidenziando come il laterale serbo potrebbe rivelarsi particolarmente utile nel centrocampo a cinque schierato da Allegri contro la formazione di D'Aversa.

Jacobelli: 'A me i bianconeri non sono piaciuti con il Lecce, le prossime partite ci diranno molto su questa squadra'

Anche il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato a Tuttomercatoweb della Juventus, scendendo nel dettaglio della partita vinta dai bianconeri con il Lecce: "A me francamente la Juve non è piaciuta, il primo tempo è stato gestito dal Lecce, non ha mai tirato in porta ma ha concesso poco.

La Juve ha trovato il guizzo vincente con Milik che stava per essere sostituito ma non ha cambiato i dubbi sul gioco. Con questo gioco non vai da nessuna parte e le perplessità restano. Le prossime due partite diranno molto sulla Juventus".

Juve, Palmeri: 'Il primo tempo fa venire il dubbio su cosa diavolo faccia Allegri in allenamento in settimana'

Infine, anche il giornalista Tancredi Palmeri ha detto la sua opinione sulla Juventus sul proprio account Twitter, lanciando una stilettata piuttosto diretta a Massimiliano Allegri: "Un secondo tempo sufficiente salva la Juve da una prestazione di cui ogni juventino che si rispetti non può minimamente essere contento. Il primo tempo fa venire il dubbio su cosa diavolo faccia Allegri in allenamento in settimana: Juve chiusa dal Lecce nella sua metà campo".