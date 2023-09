È iniziata la marcia di avvicinamento per il Crotone alla gara della sesta giornata di Serie C. Domenica 1° ottobre gli squali faranno visita al Benevento, in una sfida importante in ottica promozione diretta. La gara vedrà delle restrizioni per i tifosi ospiti, con l'accesso limitato ai soli possessori della tessera del tifoso.

Per la partita non ci sarà nessuno squalificato tra i rossoblù, che potranno contare anche sulla presenza del capitano Guillaume Gigliotti.

Il Crotone e il Benevento in passato si sono affrontate negli anni in Serie A e Serie B e tornano a sfidarsi in Serie C dopo 14 anni.

Trasferta con restrizioni per i tifosi

Per i tifosi del Crotone la trasferta dello Stadio "Ciro Vigorito" di Benevento sarà limitata a causa dei potenziali rischi che potrebbero nascere a causa della storica rivalità sportiva. Per questo motivo l'accesso all'impianto sannita sarà soggetto al possesso della tessera del tifoso.

Per venire incontro ai suoi tifosi la società rossoblù ha deciso di garantire il servizio di sottoscrizione per tutti coloro che, intenzionati ad andare a Benevento, né siano attualmente ancora sprovvisti. Le modalità e i costi sono riportati sul sito ufficiale del club calabrese.

Crotone, testa al Benevento

Nell'ultima gara contro il Sorrento vinta di misura (1-0), il Crotone ha registrato il ritorno in campo del difensore Guillaume Gigliotti.

Il capitano, assente per squalifica contro l'Audace Cerignola, è rientrato contro i campani e sarà presente anche a Benevento.

Va verso la conferma da titolare l'attaccante Guido Gomez, autore di due reti nelle ultime due giornate, che sono valse quattro punti per la squadra di Lamberto Zauli.

Dopo cinque giornate la sorpresa positiva è l'esterno Maxime Giron, che sembra ritornato sui livelli dell'annata della promozione del Palermo in Serie B.

Ciano e Petriccione saranno gli ex della gara

La sfida del "Vigorito" potrebbe vedere in campo dal primo minuto due ex.

L'attaccante dei campani Camillo Ciano potrebbe giocare nonostante il recente infortunio, ha giocato per più stagioni in Calabria prima di cercare fortuna altrove e approdare in questo torneo in giallorosso.

Situazione opposta quella del centrocampista Jacopo Petriccione che da Crotone si era trasferito due stagioni prima al Benevento per sei mesi senza trovare particolari spunti e poi fare ritorno lo scorso anno in Calabria.