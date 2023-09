Secondo le ultime di mercato, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri potrebbe lasciare il club bianconero a fine stagione a prescindere dal risultato che otterrà in questa annata. I massimi dirigenti della "Vecchia Signora" starebbero dunque sondando il terreno per cercare un eventuale sostituto e tra i papabili eredi del toscano spunterebbe il nome di Roberto De Zerbi, attuale guida tecnica del Brighton.

Juventus, Allegri mediterebbe un possibile addio anticipato dai bianconeri a fine stagione, De Zerbi sarebbe uno dei possibili eredi

La Juventus e Massimiliano Allegri potrebbero salutarsi in anticipo rispetto al contratto che lega le due parti fino al 2025: tra il livornese e l'ambiente non sembra infatti essere risbocciato il feeling della prima esperienza, da qui l'ipotesi di un cambio a fine annata.

Ecco che i massimi dirigenti della "Vecchia Signora" starebbero iniziando ad osservare alcuni profili, tra questi anche Roberto De Zerbi. Il manager italiano, attualmente in forza al Brighton, ha iniziato la stagione con gli "Albatros" andando oltre alle aspettative e regalandosi un sorprendente terzo posto condito da 5 vittorie su 6 partite giocate. Il profilo di De Zerbi piacerebbe dunque alla Juventus non solo per i risultati che sta raccogliendo in Inghilterra ma anche per il tipo di gioco da lui proposto. Il tecnico ex Sassuolo si è infatti distinto nella sua carriera per imporre alle proprie squadra un pressante ritmo offensivo, formato da schemi e idee sempre innovative che gli hanno permesso di essere accostato ad un mito del calcio moderno come Pep Guardiola.

Questa serie di pregi non avrebbe attratto unicamente la Juventus ma anche altri club dal blasone internazionale come il Real Madrid. E' comunque doveroso sottolineare come De Zerbi sia legato al Brighton da un contratto lungo che scadrà nel 2026.

Juventus, gli altri nomi per un eventuale post Allegri: Antonio Conte resterebbe sempre una valida alternativa

Oltre a De Zerbi la Juventus valuterebbe altri nomi per un eventuale post Allegri e tra questi sarebbe sempre valida la pista che porta al profilo di Antonio Conte: il manager salentino, dopo aver divorziato consensualmente dal Tottenham nello scorso marzo, sta attraversando una stagione di pausa, che potrebbe però interrompersi nella prossima estate.

Il suo profilo, sulla sponda bianconera di Torino, raccoglierebbe ancora larghi consensi ed il cambio nei vertici della società piemontese, con l'addio di Andrea Agnelli, potrebbe permettere un suo rientro più agevolato.