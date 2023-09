Nelle scorse ore il conduttore televisivo Paolo Bonolis ha parlato ai microfoni del portale L'Interista di quanto sta accadendo in casa Juventus con il caso doping che ha colpito Paul Pogba. Di quello che potrebbe essere il futuro del centrocampista francese e delle scelte che la società bianconera potrebbe attuare nei confronti del "Polpo" ha parlato anche Niccolò Ceccarini su TMW.

Bonolis stuzzica Pogba: 'Se lo penalizzassero non cambierebbe molto visto che non ha mai giocato da quando è tornato alla Juve'

Il conduttore televisivo Paolo Bonolis è stato intervistato nelle scorse ore dalla redazione de l'Interista e tra i tanti argomenti da lui toccati, c'è stata anche la Juventus e Paul Pogba, centrocampista trovato positivo al doping dopo la gara giocata contro l'Udinese.

Bonolis in merito ha dunque detto: "Innanzitutto devono vedere le controanalisi. Poi il fatto che sia successo a Pogba mi fa dire che non è che gli cambi troppo visto che non ha mai giocato molto dal suo ritorno in bianconero". Restando in tema Juventus poi, Bonolis ha parlato di quelle che potrebbero essere le ambizioni della squadra bianconera: "La Juventus non ha le coppe che può essere una benedizione o una maledizione, perché ti può fare calare la concentrazione". Bonolis si è poi concentrato sull'Inter, squadra per la quale tifa da sempre, parlando di Marcus Thuram e delle sue doti e sottolineando come il neo acquisto dei nerazzurri abbia una corsa ed un fisico davvero importanti. Bonolis ha proseguito il suo intervento evidenziando poi la forza dell'Inter a centrocampo ed esaltando l'ultimo acquisto dei nerazzurri Davy Klaassen: secondo il conduttore, l'ex Ajax assomiglierebbe per caratteristiche tecniche ad un ex calciatore della "Beneamata", Cambiasso.

Juventus, Ceccarini: 'Il 5 ottobre sarà una data fondamentale per Pogba ed il club bianconero aspetterà che si concluda l'iter'

Di Paul Pogba e di quello che potrebbe accadere con la Juventus ha scritto nel suo editoriale su TMW anche il giornalista Niccolò Ceccarini: "Il 5 ottobre sarà un giorno molto importante per Pogba.

Verranno effettuate le controanalisi in seguito alla positività ai metaboliti del testosterone emersa dopo la partita contro l'Udinese. Se verrà confermata, comincerà una nuova fase per il futuro de centrocampista francese. La Juventus aspetta che tutto l’iter si concluda per prendere una decisione nei suoi confronti". Ceccarini ha poi sottolineato come lo scenario più plausibile che si potrebbe manifestare qualora la squalifica di Pogba venisse confermata sarebbe quello della rescissione di contratto con la Juventus.