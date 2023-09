Secondo le ultime indiscrezioni la Juventus e l'agente di Paul Pogba dovrebbero incontrarsi nel mese di settembre per ridiscutere il pesante ingaggio del centrocampista francese.

Di questa notizia ha parlato anche Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport intervenuto a TMW Radio. Nel frattempo per Pogba arrivano buone notizie dall'infermeria: il problema accusato contro l'Empoli è riconducibile a un semplice sovraccarico muscolare.

Juventus, a settembre dovrebbe esserci un incontro con l'agente di Pogba per ridiscutere del suo ingaggio

La Juventus e l'agente del centrocampista francese Paul Pogba dovrebbero incontrarsi in questo mese di settembre per ridiscutere un contratto piuttosto oneroso a livello economico.

Pogba che è stato preso dalla Juventus ormai più di un anno fa come svincolato a parametro zero, è stato tesserato con un lauto stipendio di circa 8 milioni di euro fissi a stagione fino al 2026. Una somma, per le attuali casse della Juventus, quasi insostenibile e che di conseguenza i dirigenti bianconeri vorrebbero ridiscutere con la procuratrice del calciatore Rafaela Pimenta.

A Pogba, visto lo scarso minutaggio accumulato a causa dei continui problemi fisici, la Juventus potrebbe chiedere una riduzione dell'ingaggio diretta o quanto meno una rimodulazione della parte fissa, che potrebbe essere diminuita a favore di quella relativa ai bonus inseriti per le presenze di Pogba.

Juve, Marchetti: 'Se Pogba dovesse accettare di ridursi l'ingaggio sarà un passo in avanti per il club bianconero'

Anche il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell'incontro che dovrebbe esserci nel mese di settembre fra la Juventus e Rafaela Pimenta, l'agente di Paul Pogba: "Se il giocatore accetterà di parlare con il procuratore lo farà.

Se il giocatore dovesse accettare una riduzione dell’ingaggio sarebbe già un passo avanti. La Juventus per lui, come per tutti gli altri, avrebbe quantomeno ascoltato delle offerte"

Juventus, nel frattempo Pogba può sorridere: solo un sovraccarico muscolare per lui

Nel frattempo per Pogba sono arrivate buone notizie dagli esami strumentali effettuati dopo la fitta aveva avvertito nell'immediato post gara tra Empoli e Juventus.

Il francese dovrà infatti superare un semplice sovraccarico muscolare, affrontabile con qualche seduta specifica in queste due settimane nelle quali il campionato italiano sarà comunque fermo a causa delle nazionali. Pogba, aveva già avuto buone sensazioni nella serata di domenica e in un post su Instagram aveva tranquillizzato il popolo bianconero. Ora la Juve punta a recuperare Pogba per la ripresa del campionato, quando all'Allianz Stadium arriverà la Lazio di Maurizio Sarri.