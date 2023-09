Secondo le ultime di mercato, il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli starebbe già lavorando per potenziare il centrocampo della prossima annata bianconera, cercando di intavolare una trattativa per il rinnovo di Adrien Rabiot, mediano in scadenza a fine stagione, e lanciando l'assalto per il 2024 a Manu Koné, calciatore del Borussia Mönchengladbach valutato circa 40 milioni di euro.

Juventus, Giuntoli starebbe lavorando al rinnovo di Rabiot: al francese potrebbe essere proposto un triennale

Il neo direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli starebbe già pensando a come potenziare il reparto di centrocampo per la prossima stagione ed avrebbe escogitato due mosse per accelerare il processo di rafforzamento: rinnovare il contratto a Rabiot e lanciare l'assalto a Manu Koné.

Per quanto concerne Rabiot, il mediano francese apparirebbe sempre più al centro del progetto disegnato dal tecnico Massimiliano Allegri e per questo motivo Giuntoli vorrebbe blindarlo per regalare una stabilità tecnica alla squadra bianconera. Il piano del ds sarebbe dunque quello di prolungare il contratto a Rabiot, che andrà in scadenza al termine della stagione in corso, per i prossimi 3 anni proponendogli inoltre una spalmatura di un ingaggio che attualmente grava sulle casse del club bianconero per una cifra pari a 7 milioni di euro netti. Se Rabiot non dovesse accettare, allora Giuntoli potrebbe ricorrere al piano B, cercando un accordo che preveda la permanenza del francese alle stesse cifre per un'altra annata, quella del 2024-25.

Juventus, Giuntoli cerca muscoli per il centrocampo: nel mirino per il 2024 Manu Koné del Borussia Mönchengladbach

Il secondo atto del piano che Giuntoli vorrebbe attuare per potenziare il centrocampo della Juventus consisterebbe nel tentare l'acquisto di Manu Koné: il mediano francese classe 2001 piacerebbe ai bianconeri che in lui vedrebbero quel calciatore in grado di aggiungere corsa e muscoli ad una mediana che attualmente ne latiterebbe.

Koné a soli 22 anni ha già mostrato grandi margini di miglioramento e per questa ragione la società che ne detiene il cartellino, vale a dire il Borussia Mönchengladbach, lo valuterebbe già una cifra altissima, circa 40 milioni di euro.

Una somma di cui la Juventus potrebbe disporre o qualificandosi alla prossima Champions League o cedendo un calciatore della propria rosa.

In ogni caso, la società bianconera osserverebbe anche altri profili per il centrocampo come ad esempio quello di Habib Diarra: il mediano francese dello Strasburgo rappresenterebbe sicuramente un'alternativa più economica rispetto a Koné, in quanto il suo cartellino ad oggi sarebbe valutato circa 20 milioni di euro.