'Parlando con un agente di un calciatore del Milan nei giorni scorsi mi ha riferito che la Juventus farà di tutto pur di prendere Khephren Thuram nelle prossime sessioni di mercato': così si è espresso il giornalista sportivo Daniele Longo a Juventibus confermando dunque come i bianconeri avrebbero individuato secondo lui il profilo ideale su cui concentrare i propri sforzi in chiave acquisti.

Il giornalista sportivo Longo ha parlato del possibile arrivo di Khephren Thuram alla Juve

'Il club bianconero è pienamente convinto che il classe 2001 sia un top player' ha proseguito Longo, certo di come il club abbia individuato il sostituto ideale di Paul Pogba, che lascerà la società qualora la positività al testosterone venisse confermata dall'esito delle controanalisi previste per inizio ottobre.

Anche l'ex centrocampista bianconero Mohammed Sissoko, in una recente intervista a TuttoJuve, ha fatto il nome del francese evidenziando come secondo lui sarebbe il calciatore perfetto per alzare il livello della mediana a disposizione di Massimiliano Allegri.

Thuram ha 22 anni ed è ambidestro: non ha grandi doti da goleador - 4 il suo massimo bottino di reti stagionali in una singola annata conseguito nella Ligue 2021-22 - ma ha già mostrato grandi doti di impostazione del gioco e recupero del pallone.

La Juventus fin qui ha tenuto un discreto ritmo in campionato (è seconda in classifica a due punti dal duo di testa Milan-Inter) ma anche nelle partite che ha portato a casa ha mostrato delle lacune in mezzo al campo: mancano personalità, fisicità (solo Adrien Rabiot dimostra di possedere queste caratteristiche) e qualità negli ultimi metri, servirebbe dunque molto un calciatore con le doti del mediano del Nizza che ad oggi ha una valutazione di circa 40 milioni di euro.

Il club segue comunque anche altri profili, come quelli di Mohamed Camara del Monaco, di Habib Diarra dello Strasburgo e di Lazar Samardzic dell'Udinese, oltre ad Hojbjerg del Tottenham, tutti calciatori che costano tra i 20 e i 40 milioni di euro e che potrebbero rinforzare un centrocampo che oggi come alternative in panchina ha soltanto uno tra Miretti e Fagioli (a seconda di chi parte di volta in volta titolare) e Hans Nicolussi Caviglia, finora a secco di presenze.

Anche la fascia destra sembra necessitare di un innesto data la presenza del solo Weah: in questo caso è Sacha Boey del Galatasaray il candidato numero uno.