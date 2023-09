Il centrocampista della Juventus Paul Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone dopo il consueto controllo antidoping avvenuto dopo la partita di campionato Udinese-Juventus, nella quale il giocatore non era neppure sceso in campo; la sostanza sarebbe proibita dalle normative federali ed il calciatore rischierebbe fino ad un massimo di 4 anni di squalifica dai campi di gioco.

Pogba positivo al testosterone: la vicenda

Nella giornata odierna si è sviluppato il caso, con il risultato degli esami clinici dei test antidoping dopo la partita Udinese-Juventus che avrebbero evidenziato che il calciatore francese avrebbe assunto una sostanza proibita, il testosterone, che non è possibile utilizzare nemmeno dietro esenzione medica.

Il calciatore adesso rischierebbe la massima pena, ossia fino a quattro anni di squalifica dalle competizioni ufficiali e dai campi di gioco, una pena esemplare per un comportamento che il codice del calcio punisce in maniera ferrea, considerandolo dannoso non solo per gli altri, alterando i risultati sportivi, ma anche per se stessi influendo negativamente sul proprio fisico dopo il picco di prestazione che la sostanza può dare.

Per ora il giocatore non ha ancora rilasciato dichiarazioni nè sono arrivate smentite sulla vicenda, nè comunicati di alcun tipo da parte del club bianconero, che probabilmente sarà in attesa dei risultati delle controanalisi per verificare la situazione.

La situazione di Paul Pogba in bianconero

Il centrocampista francese non starebbe vivendo un buon momento a livello sportivo e questa ulteriore vicenda potrebbe complicare ulteriormente la sua carriera, che dopo l'ottima partenza proprio con la Juventus starebbe andando verso un calo deciso nelle ultime stagioni.

I continui infortuni e le vicende extra-campo starebbero influendo sulle prestazioni del calciatore, che nelle scorse giornate sembrava persino vicino a lasciare l'Italia per trasferirsi in Arabia Saudita.

Nella Saudi Professional League infatti sarebbero molti i club pronti ad accogliere a braccia aperte il fuoriclasse francese, nonostante il suo periodo di calo prestazionale; probabilmente però la recente ultima vicenda relativa al doping potrebbe frenare qualsiasi tipologia di richiesta dall'estero per il giocatore, almeno fino a quando la situazione non verrà chiarita nelle sedi opportune.

La Juventus nel frattempo dovrà puntare su diversi profili per il suo centrocampo, considerando che per il giocatore francese potrebbe arrivare un lungo stop; anche il contratto del giocatore con il club potrebbe essere messo in discussione dalle future vicende legali.