Il centrocampista francese Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone dopo un test effettuato lo scorso 20 agosto dopo Udinese - Juventus. In quella occasione, Pogba non è entrato in campo ed era a disposizione per la panchina.

In questo momento Pogba è alle prese con un sovraccarico muscolare accusato nel finale del match contro l’Empoli. In ogni caso si attende anche di capire qual è la posizione dello stesso giocatore. Se la notizia dovesse essere confermata Pogba potrebbe rischiare fino a 2 anni di squalifica che potrebbero diventare 4 se si dovesse accertare l’intenzionalità.

Nuova tegola per Pogba

Paul Pogba dopo il lungo periodo di infortuni sarebbe risultato positivo ad un test antidoping. La sostanza in questione rivelata dai controlli sarebbe il testosterone. Dunque, per Pogba potrebbe prefigurarsi un nuovo stop. Il francese da quando è tornato alla Juventus è stato quasi sempre out prima per il problema al ginocchio e la mancata operazione per risolvere la frattura del menisco, successivamente il numero 10 bianconero è stato alle prese con i tanti infortuni muscolari.

Buone notizie per Chiesa

Prima di ricevere questa notizia, il club bianconero ha tirato un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Federico Chiesa. Infatti, la Juventus sta preparando la gara contro la Lazio e per questa sfida Massimiliano Allegri dovrebbe avere regolarmente a disposizione il suo numero 7.

Federico Chiesa, in queste ore, è stato al JMedical per sottoporsi ad ulteriori accertamenti al JMedical. Il giocatore classe 97 è rientrato in anticipo dalla nazionale per un problema all’adduttore. I primi accertamenti fatti in nazionale hanno dato esito negativo e lo stesso esito è stato confermato dallo staff medico della Juventus.

Dunque, Federico Chiesa dovrebbe essere almeno in panchina contro la Lazio. Massimiliano Allegri dovrebbe convocarlo per il match di sabato 16 settembre. Poi sarà il tecnico livornese a decidere se schierarlo dal primo minuto oppure no. Intanto in queste ore, la Juventus sta per riabbracciare alcuni nazionali. I primi che si presenteranno alla Continassa saranno Arek Milik, Wojciech Szczesny, Dusan Vlahovic e Filip Kostic. Questi quattro calciatori hanno esaurito gli impegni con le rispettive selezioni e torneranno al JTC per riprendere la preparazione con la Juventus.