Secondo le ultime di mercato, l'Inter avrebbe messo gli occhi addosso al Papu Gomez, attaccante esterno argentino che ha da poco rescisso il suo contratto con il Siviglia. L'Arsenal invece potrebbe tentare nel mercato di gennaio l'assalto a Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus che i bianconeri valuterebbero 80 milioni di euro.

Inter, la società nerazzurra starebbe pensando a Papu Gomez, attaccante esterno che si è da poco svincolato dal Siviglia

Il Papu Gomez ha da poco rescisso il suo contratto con il Siviglia ed attualmente starebbe cercando una squadra che gli permetta di rimanere ai vertici del calcio che conta.

L'Inter, dopo una sessione estiva di rafforzamento fatta da ricche cessioni ma anche da entrare di spessore, ora starebbe osservando al mercato dei Free Agent per regalarsi un ultimo grande colpo e quello del Papu Gomez apparirebbe come un profilo gradito alla dirigenza nerazzurra. L'attaccante ex Atalanta d'altronde ha aggiunto da relativamente poco un mondiale vinto con l'Argentina nel suo palmares e a 35 anni compiuti a febbraio potrebbe ancora fare la differenza in un campionato che conosce bene come quello della Serie A. Per Papu Gomez comunque si sarebbero affacciati anche alcuni club in Arabia ma il calciatore sudamericano avrebbe respinto le ricche proposte saudite per approdare in una società con maggiori ambizioni.

Juventus, l'Arsenal cercherebbe un attaccante per gennaio: idea Vlahovic per lanciare la sfida al Manchester City

L'Arsenal di Mikel Arteta starebbe già pianificando l'acquisto di un attaccante per la sessione invernale di gennaio ed il nome che i "Gunners" avrebbero messo nel mirino sarebbe quello di Dusan Vlahovic. Il centravanti della Juventus, seguendo la nuova politica del club bianconero, potrebbe lasciare la Continassa a fronte di un'offerta da almeno 80 milioni di euro, soldi che permetterebbero alla dirigenza piemontese di arginare ulteriormente il rosso in bilancio di cui soffre.

L'Arsenal, conscio delle difficoltà che la Juventus vivrebbe a livello economico, potrebbe dunque spingere sull'acceleratore per Vlahovic e portare a Londra un attaccante pronto sin da subito a lanciare sfida scudetto nei confronti del Manchester City di Pep Guardiola. La Juve in caso cedesse Vlahovic, potrebbe poi tornare sul mercato e cercare un attaccante, ed il nome che piacerebbe alla Continassa sarebbe quello di Alvaro Morata: il centravanti dell'Atletico Madrid andrà in scadenza di contratto con i "Colchoneros" a fine stagione e di conseguenza la società spagnola potrebbe scendere a compromessi per non perderlo poi a 0 ed accettare meno di quei 20 milioni richiesti nella sessione di rafforzamento estiva da poco conclusa.