Il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, è stato intervistato da Sky Sport nel post match contro l'Empoli finito 2 a 0 per i bianconeri. Parole importanti quelle del centrocampista, uno dei migliori della squadra bianconera e che recentemente è ritornato fra i convocati nella nazionale italiana.

Locatelli ha ringraziato Allegri per la fiducia e le sue parole dopo i fischi in Juventus-Bologna

''Ringrazio Allegri per avermi difeso: è stato un gesto importante per me. So che fiducia il mister ripone in me e questo mi fortifica''. Queste le dichiarazioni di Manuel Locatelli nel post match di Empoli-Juventus in riferimento ai fischi ricevuti all'Allianz Stadium di Torino nel match fra Juventus-Bologna.

Il centrocampista ha evidenziato la consapevolezza della fiducia del mister, che gli dà una grande motivazione. Ha inoltre menzionato la reazione dei tifosi, comprendendo che i fischi possono non essere piacevoli, ma allo stesso tempo li ha interpretati come un segno positivo, indicando che le aspettative nei suoi confronti sono elevate.

L'importanza della vittoria della Juventus contro l'Empoli

Il centrocampista ha poi parlato dell'importanza della vittoria ottenuta. Ha ricordato la deludente prestazione della Juventus nella stessa sfida l'anno precedente e ha dichiarato che l'obiettivo principale era entrare in campo con l'obiettivo di vincere. Questo atteggiamento ambizioso è stato fondamentale per il successo ottenuto.

Il centrocampista ha poi parlato dell'importanza di rimanere umili nonostante la vittoria. Ha sottolineato che, sebbene sia gratificante vedere la squadra in cima alla classifica (a -2 da Milan e Inter prime in classifica), è essenziale mantenere la modestia e concentrarsi su un passo alla volta per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Infine, Locatelli ha ribadito la sua filosofia di concentrarsi sul campo e lasciare che le prestazioni parlino per lui. Ha enfatizzato l'importanza di fare bene il proprio lavoro sul rettangolo verde.

Il giocatore della Juventus Locatelli è stato convocato da Spalletti per i match della nazionale italiana

Il centrocampista Manuel Locatelli è stato uno dei migliori in campo contro l'Empoli non solo garantendo equilibrio, ma anche nella costruzione del gioco.

Intanto ha ricevuto la convocazione da parte del commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti, si tratta di un ritorno dopo che non era stato convocato da Roberto Mancini nelle ultime sfide disputate dalla nazionale italiana. Il giocatore è stato uno dei protagonisti della nazionale italiana nella vittoria dell'Europeo nel 2021, prestazioni che hanno contribuito all'approdo di Locatelli dal Sassuolo alla Juventus.