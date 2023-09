Nelle scorse ore l'ex calciatore Daniele Adani è tornato a parlare della Juventus ai microfoni della Bobo Tv, ironizzando sul fatto che nella partita con la Lazio si siano finalmente risentiti gli applausi dello stadio per la prestazione fornita dai bianconeri. Delle ambizioni del club bianconero in campionato e della coppia d'attacco formata da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa ha parlato a TMW Radio anche il giornalista sportivo Bruno Longhi.

Juventus, Adani ironizza: 'Applausi meritati nella partita con la Lazio, a Torino non sapevano più cosa fossero da un pezzo'

Daniele Adani, ex calciatore ed attuale cronista della Rai, è tornato a parlare della Juventus e di quanto fatto dagli uomini di Massimiliano Allegri nella partita vinta per 3 a 1 contro la Lazio: "C'è una matrice molto chiara nella vittoria contro la Lazio, con il giusto atteggiamento e contegno. Voglio vedere questo. Come lo fa, lo metto in secondo piano se c'è cattiveria. Il rispetto per lo spirito e la grandezza della maglia ha portato agli applausi che non sapevano più cosa fossero a Torino. Un applauso dai tifosi meritato per la vittoria e per come è arrivata". Queste le parole dette ai microfoni della trasmissione Twitch la Bobo Tv da Adani, che sugli obiettivi stagionali della Juventus ha poi aggiunto: "La Juve ha un obiettivo: vincere lo scudetto tutto il resto sono bugie condivise.

La Juventus centra l’obiettivo se vince lo scudetto, è talmente forte come rosa che nonostante abbia venduto certi giocatori guardate quando fa le cose per bene come vengono fuori. La rosa era, è e sarà forte".

Juventus, Longhi: 'I bianconeri possono dire la loro in campionato ma la coppia Chiesa-Vlahovic non mi convince'

Delle ambizioni della Juventus e della coppia di attaccanti dei bianconeri Vlahovic-Chiesa ha parlato anche il giornalista sportivo Bruno Longhi.

Quest'ultimo, intervistato da TMW Radio ha detto: 'La Juventus può dire la sua. Sono ancora scettico sul tandem Vlahovic-Chiesa, mi sembrano ancora molto ragazzini. Il Lukaku dell'Inter era uno che timbrava sempre, incute timore, sui due dico che sono bravi ma mi danno l'idea di due che devono ancora crescere". Longhi, parlando delle altre squadre in competizione per lo scudetto ha poi detto: "Il Napoli è forte, però dopo aver vinto non è mai facile ripetersi.

L'Inter? ha la particolarità di un gioco che va benissimo per il nostro campionato". Longhi ha poi concluso il suo intervento parlando del pareggio ottenuto in extremis proprio dall'Inter nella trasferta di Champions League con la Real Sociedad, sottolineando come la squadra spagnola abbia messo in difficoltà la compagine di Simone Inzaghi impostando la gara su un pressing feroce ed una qualità di base altissima.