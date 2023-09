Secondo le ultime di Calciomercato, la Juventus starebbe pensando a ringiovanire la rosa acquisendo due calciatori in rampa di lancio: si tratterebbe di Victor Boniface, attaccante nigeriano classe 2000 del Bayern Leverkusen e di Maurits Kjaergaard, centrocampista appena ventenne attualmente in forza nel Salisburgo.

Juventus, occhi sui nuovi talenti: Victor Boniface del Bayern Leverkusen sarebbe finito nei radar di Giuntoli

La Juventus nelle prossime campagne acquisti dovrebbe puntare ad una linea verde fatta da giovani promesse del calcio europeo ed i due nomi che la società bianconera avrebbe messo nel mirino sarebbero quelli di Victor Boniface e Maurits Kjaergaard.

Per quanto concerne Boniface, l'attaccante nigeriano attualmente in forza al Bayern Leverkusen sta avendo un impatto clamoroso con il calcio tedesco ed i 5 gol con annessi 2 assist messi assegno in soli 433 minuti di gioco collezionati ne sono una prova. La società delle "Aspirine" che ha prelevato nella sessione di mercato estiva da poco conclusa dall'Union Saint Gilloise Boniface per 20 milioni di euro, potrebbe dunque prendere in considerazione una sua cessione nel 2024 solo per una cifra che vada ben al di sopra di quanto speso, soprattutto se l'attaccante dovesse confermare questo rollino di marcia sotto porta. La Juventus osserverebbe dunque con attenzione le performance di Boniface nel Bayern con la consapevolezza però che sul giovane attaccante classe 2000 ci sarebbero già le attenzioni di squadre come Manchester City ed Atletico Madrid.

Per questa ragione la società bianconera terrebbe sotto osservazione altri profili per l'attacco come ad esempio Alvaro Morata, centravanti dell'Atletico Madrid che andrebbe in controtendenza rispetto alla linea verde che la Juve vorrebbe impostare ma che garantirebbe esperienza e gol. Morata, potrebbe dunque tornare a parametro 0 alla Continassa, visto che il suo contratto scadrà con i "Colchoneros" alla fine della stagione in corso.

Juventus, Kjaergaard piace ai bianconeri ma sul giovane centrocampista potrebbe inserirsi anche l'Inter

Come già anticipato, oltre che su Boniface la Juventus avrebbe messo gli occhi addosso anche sul profilo di Maurits Kjaergaard: il centrocampista danese classe 2003 in forza al Salisburgo avrebbe palesato il desiderio di fare quel salto di qualità nel calcio che conta ed il direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli potrebbe accontentarlo già nella prossima sessione di riparazione invernale.

Il Salisburgo, dal canto suo, non vorrebbe cedere Kjaergaard per meno di 13 milioni di euro, una cifra ridotta per le potenzialità fatte intravedere dal calciatore e che avrebbe perciò attratto anche le attenzioni dell'Inter.