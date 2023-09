Nel primo anticipo della quarta giornata di Serie A la Juventus ha battuto per 3-1 la Lazio grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic e alla rete di Federico Chiesa.

Mister Massimiliano Allegri, al termine della gara ha analizzato la prestazione della sua squadra sottolineando, però, di avere un grande rammarico in questa stagione: “Non giocare la Champions League? Mi da molto fastidio, ora dovrò vedere molte partite“. Dunque, il tecnico livornese non ha ancora superato il fatto di non poter giocare la massima competizione europea.

Ma la Juventus ha un obiettivo chiaro, come ha spiegato lo stesso Allegri: “Dobbiamo arrivare nelle prime quattro”, queste le parole del tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport.

Mister Allegri parla di Vlahovic e della squadra

Massimiliano Allegri si è soffermato in particolare su Dusan Vlahovic: “Contento che sia rimasto? Vlahovic è sempre stato un giocatore della Juventus come Chiesa”. La coppia di attaccanti della Juventus, fin da inizio stagione, è apparsa molto coinvolta nel progetto bianconero e questo si vede anche in campo.

Adesso i due devono affinare sempre più la loro intesa, come ha sottolineato lo stesso Allegri: “Più giocano insieme e più si conoscono”. Il tecnico livornese ha poi spiegato: “Tutta la squadra sta bene, c’è chi era in ottima condizioni e chi invece è un po’ in ritardo. Però era importane ottenere la vittoria”.

Mister Max Allegri si è anche soffermato sulla prestazione di alcuni singoli: “Sono contento perché è difficile fare la formazione, Milik e Kean sono entrati bene, Fagioli ha fatto un buon secondo tempo”.

Uno dei più positivi nella Juventus è stato Fabio Miretti che ha incassato i complimenti del suo allenatore: “Miretti è un giocatore molto bravo a smarcarsi, tecnica straordinaria, è andato vicino al gol e ha tenuto botta fisicamente”.

Cori della curva bianconera per Allegri

La Juventus, nel match contro la Lazio, ha trovato anche il grande sostegno della curva bianconera.

I tifosi hanno sostenuto la squadra per tutti i 90 minuti e l’Allianz Stadium si è di nuovo trasformato in una bolgia.

La curva della Juventus ha anche intonato dei cori dedicati al tecnico Massimiliano Allegri che ha voluto ringraziare il popolo bianconero per il sostegno: “Sono contento soprattutto perché c'era una bella atmosfera, la squadra ha bisogno del supporto dei tifosi e sono stati straordinari”.