Secondo le ultime di Calciomercato, l'Inter per la sessione estiva del 2024 starebbe pensando a José Maria Gimenez, centrale difensivo dell'Atletico Madrid che il club spagnolo valuterebbe circa 35 milioni di euro. La Juventus, con la possibile squalifica di Paul Pogba invece, avrebbe messo nel mirino Jorginho dell'Arsenal ma sul regista ex Napoli ci sarebbe anche lo sguardo del Barcellona.

Inter, Gimenez dell'Atletico Madrid sarebbe il nome nuovo osservato per rinforzare la difesa nerazzurra nel 2024

L'Inter starebbe già sondando il mercato alla ricerca di un difensore centrale ed il nome nuovo sulla lista dell'ad Giuseppe Marotta sarebbe quello di José Maria Gimenez.

Il centrale uruguayano dell'Atletico Madrid è stato messo a dura prova da diversi problemi fisici, ultimo dei quali un infortunio al ginocchio che dovrebbe tenerlo ai box ancora per diverse settimane. I "Colchoneros" starebbero dunque valutando una sua uscita nella prossima estate sia per dare un ricambio alla linea arretrata dell'Atletico Madrid sia per non rischiare di perdere poi Gimenez a parametro 0 nel 2025, anno in cui il suo contratto andrà in scadenza. L'Inter potrebbe dunque sfruttare questa serie di circostanze per assestare la zampata vincente e assicurarsi un calciatore di esperienza internazionale e che all'anagrafe ha compiuto 28 anni lo scorso gennaio. Su Gimenez, che attualmente l'Atletico Madrid valuterebbe circa 35 milioni di euro, oltre all'Inter ci sarebbero però anche il Manchester United ed il Chelsea, motivo per il quale la società nerazzurra valuterebbe anche altri profili per la difesa come quello di Giorgio Scalvini: lo stopper dell'Atalanta costerebbe 40 milioni di euro e su di lui avrebbero posato il loro sguardo anche Juventus e Milan.

Juventus, possibile sfida di mercato a gennaio con il Barcellona per il profilo di Jorginho

La Juventus rischierebbe di perdere Paul Pogba per squalifica causata da doping e a gennaio potrebbe sostituirlo con Jorginho. Il centrocampista italo-brasiliano, passato nello scorso mercato di riparazione invernale dal Chelsea all'Arsenal non starebbe trovando lo spazio necessario tra le fila dei "Gunners" e gli appena 18 minuti collezionati in questa stagione dal classe '91, ne sarebbero una riprova.

Jorginho starebbe dunque meditando di cambiare casacca già da gennaio con la Juventus, che dopo averlo inseguito per tante sessioni di mercato passate, potrebbe finalmente reclutarlo tra le proprie fila. Il costo del suo cartellino attualmente si staglierebbe intorno ai 25 milioni di euro e su di lui oltre alla Juve ci sarebbe anche il Barcellona di Xavi.