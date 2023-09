Questa mattina 20 settembre, la Juventus si è allenata alla Continassa a porte aperte per preparare la gara contro il Sassuolo. La seduta è stata molto intensa e non sono mancati alcuni acciacchi. Il più preoccupante, però, sembra essere quello di Alex Sandro. Il brasiliano non si è fermato per una botta ma per un problema alla coscia sinistra. Adesso lo staff medico della Juventus dovrà valutare le sue condizioni. Durante l’allenamento anche Adrien Rabiot è stato toccato duro ad una caviglia ed è stato subito soccorso dai medici bianconeri. Il francese è poi tornato in campo per qualche minuto ma successivamente ha preferito tornare negli spogliatoi.

Per lui, però, si tratta di una semplice botta. La sua presenza per la gara contro il Sassuolo non sembra essere in discussione.

Personalizzato per DV9 e FC7

La Juventus, questa mattina 20 settembre, si è allenata per preparare la gara contro il Sassuolo. I bianconeri hanno lavorato davanti ai loro tifosi e ai media visto che la seduta è stata a porte aperte. Nel corso della sessione, però, non si sono visti in campo nè Dusan Vlahovic nè Federico Chiesa. Per entrambi è stato programmato un lavoro personalizzato. Anche Hans Nicolussi Caviglia non ha lavorato in gruppo e ha svolto una sessione a parte. Il numero 41 juventino ha subìto una distorsione alla caviglia. Nel corso dell’allenamento di questa mattina anche Weston McKennie ha preso un colpo al ginocchio, ma gli è stato immediatamente applicato del ghiaccio.

La Juventus sta sfruttando questa settimana priva di impegni per migliorare sempre di più e soprattutto per essere al top per la gara contro il Sassuolo. In questo match, Massimiliano Allegri, però, potrebbe decidere di fare qualche cambio di formazione visto che dopo pochi giorni sarà in programma la sfida contro il Lecce.

Visita di Spalletti alla Continassa

Questa mattina 20 settembre, Luciano Spalletti è stato in visita alla Continassa. Il tecnico della nazionale italiana ha assistito all’allenamento della Juventus. Luciano Spalletti ha avuto modo anche di parlare per diversi minuti con Massimiliano Allegri. Il Ct azzurro ha poi seguito tutta la seduta dei bianconeri in compagnia di Cristiano Giuntoli con cui ha raccolto grandi successi a Napoli.

Spalletti ha anche incontrato diversi calciatori che sono nel giro della nazionale. In particolare, al termine dell’allenamento, il Ct si è intrattenuto a lungo con Moise Kean. L’attaccante classe 2000 potrebbe essere una convocato dalla nazionale italiana nella pausa prevista nel mese di ottobre. Infatti, Moise Kean è uno di quei giocatori che Luciano Spalletti tiene particolarmente sotto controllo.