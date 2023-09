L'Inter avrebbe cominciato già a lavorare in prospettiva futura per non farsi trovare impreparata e anticipare la concorrenza sui migliori talenti, dando una precedenza a quelli italiani. L'obiettivo di Ausilio e Marotta, infatti, è quello di creare uno zoccolo duro che possa dare una mano anche alla Nazionale italiana. Anche per questo avrebbero messo nel mirino Gianluigi Donnarumma, che al Paris Saint Germain sembra essere alla fine di un ciclo, essendo finito spesso nel mirino della critica anche del proprio allenatore, Luis Enrique. In nerazzurro, invece, andrebbe a prendere il posto di Emil Audero, che è in prestito dalla Sampdoria.

Il Torino starebbe pensando alla cessione di Ilic, che non ha convinto a pieno Ivan Juric in questi mesi all'ombra della Mole. Per questo i granata sono pronti ad ascoltare eventuali proposte. A lui potrebbe interessarsi la Fiorentina, che negli ultimi giorni di agosto ha ceduto Amrabat e per questo sarebbe pronta ad intervenire per rinforzare il centrocampo già a gennaio.

Inter su Donnarumma

L'Inter ha rivoluzionato il reparto dei portieri questa estate con gli arrivi di Sommer, Audero e Di Gennaro al posto di Onana, Handanovic e Cordaz, ma qualcosa potrebbe cambiare anche la prossima estate. Audero è in prestito e potrebbe tornare alla Sampdoria se non sarà riscattato per 7 milioni di euro.

I nerazzurri, d'altronde, vorrebbero un estremo difensore che potrebbe fare il titolare, alternandosi magari con Sommer.

Per questo motivo la società starebbe pensando a Gianluigi Donnarumma, che tornerebbe volentieri in Italia visto che al Paris Saint Germain il rapporto con Luis Enrique non sarebbe così idilliaco. L'estremo difensore della Nazionale ha un contratto fino a giugno 2026 e per questo la prossima potrebbe essere l'ultima estate per i parigini per cederlo ad una cifra abbastanza elevata.

La valutazione, comunque, non dovrebbe superare i 30-35 milioni di euro e non è da escludere che l'affare vada in porto in prestito con obbligo di riscatto, rinviando poi l'esborso economico all'estate 2025.

Ilic sul mercato

Un giocatore che potrebbe lasciare il Torino nella prossima sessione di Calciomercato, a gennaio, è Ivan Ilic.

Il centrocampista non ha convinto pienamente Juric, che non lo ritiene imprescindibile nel proprio scacchiere tattico, soprattutto dopo l'arrivo di Tameze. A lui potrebbe interessarsi la Fiorentina, che è alla ricerca di un innesto in mezzo al campo, soprattutto dopo la cessione di Amrabat. Il Toro ha fatto un investimento importante acquistandolo per 16 milioni di euro dal Verona e per questo motivo punta ad incassare la stessa cifra.