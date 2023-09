La Juventus, nel corso di questa estate, ha deciso di mettere fuori rosa Leonardo Bonucci. Per la società il giocatore non rientrava più nei piani del club. Bonucci, in estate, non ha lavorato in gruppo e non ha preso parte alla tournée americana. Prima della fine del mercato, il difensore viterbese ha lasciato Torino per trasferirsi all’Union Berlino. Ma il contenzioso tra la Juventus e Leonardo Bonucci non si è concluso con l’addio del giocatore. Infatti, l’ex Capitano bianconero ha deciso di fare causa al club e i suoi legali Conte e Zuccheretti provvederanno a dar seguito ad un’azione giudiziaria.

Gli avvocati di Bonucci faranno una richiesta danni perché - a detta del giocatore - non avrebbe avuto le giuste condizioni per potersi allenare adeguatamente. Adesso la Juventus riceverà l’istanza di arbitrato e i legali del difensore come arbitro hanno scelto Massimo Coccia.

Bonucci evolverà l’eventuale risarcimento in beneficenza

Leonardo Bonucci ha deciso di non chiudere con l’addio il suo contenzioso con la Juventus e ha provveduto ad inoltrare al club una richiesta danni. Secondo il giocatore, la società avrebbe violato l’accordo collettivo con l’Aic. Bonucci, in estate, si sarebbe allenato in orari differenti dai compagni e le sue sedute sarebbero state programmate in serata. Inoltre, il giocatore non avrebbe avuto la possibilità di lavorare con lo staff della prima squadra.

Bonucci non avrebbe avuto nemmeno la possibilità di usufruire del ristorante, della piscina e della palestra che sono a disposizione della rosa della Juventus.

La decisione del difensore di fare causa sarebbe dovuta solo ad una questione di principio e qualora dovesse ottenere un risarcimento lo devolverebbe in beneficenza. Bonucci avrebbe già scelto le associazioni a cui devolvere il denaro che, eventualmente potrebbe ottenere, se vincesse la causa con la Juventus.

Il giocatore verserebbe il corrispettivo a LiveOnlus e Neuroland che è un’associazione che si occupa delle famiglie dei bimbi del reparto di neurochirurgia pediatrica del Regina Margherita di Torino.

Nessun commento da parte della Juventus

La società, almeno per il momento, non ha rilasciato alcun commento sulla questione. Adesso resta da capire se nelle prossime ore, la Juventus diramerà una nota ufficiale oppure se il 16 settembre in occasione della sfida contro la Lazio, Cristiano Giuntoli interverrà anche sull’argomento legato alla richiesta danni fatta da Bonucci. In ogni caso, nelle prossime settimane, si continuerà a parlare della vicenda e si dovrà attendere l’esito dell’arbitrato in cui le parti cercheranno di far valere le loro ragioni.