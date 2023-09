Sabato 16 settembre alle ore 15:00 si giocherà Juventus-Lazio, gara valida per il 4° turno della Serie A 2023/24. La Vecchia Signora, nel turno scorso, ha avuto la meglio contro l'Empoli di Zanetti allo Stadio Carlo Castellani imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Vlahovic e Chiesa. I biancocelesti, invece, hanno ottenuto la loro prima vittoria stagionale battendo per 2-1 i detentori dello Scudetto in carica, ovvero il Napoli di Garcia: in rete Kamada e Luis Alberto per la compagine orchestrata da Sarri, mentre l'inutile goal dei partenopei è stato segnato da Zielinski nella prima frazione di gioco.

Statistiche: gli ultimi tre incontri tra Lazio e Juventus, disputati nel campionato italiano, vedono perfetto equilibrio tra le due squadre, con una vittoria per parte e un match conclusosi in parità. Nelle gare citate, inoltre, sono state messe a segno complessivamente almeno tre reti (Over 2,5).

Juventus, Kostic ancora titolare

Mister Allegri e la sua Juventus si prepareranno ad affrontare il primo big match stagionale e a contrastare la squadra piemontese ci sarà l'ex allenatore Maurizio Sarri, il quale guiderà una Lazio vogliosa di risalire la china in classifica. Per centrare il quarto risultato utile consecutivo in campionato, il tecnico dei bianconeri potrebbe optare per il 3-5-2, con Szczesny che tornerà a occupare il ruolo da estremo difensore.

Pacchetto arretrato che avrà buone occasioni di essere inizialmente composto da Danilo, Bremer e Gatti. Il centrocampo della Vecchia Signora, invece, dovrebbe vantare come titolari Kostic come ala sinistra, nuovamente titolare così come nel match contro l'Empoli, e Cambiaso che agirà sul versante destro, nel frattempo a piazzarsi al centro del reparto troveremo Locatelli, Rabiot e Miretti.

A causa dell'acciacco rimediato da Chiesa, con l'ex attaccante della Fiorentina che dovrebbe accomodarsi almeno in panchina, il tandem d'attacco parrà essere formato da Vlahovic e Milik. Ancora out De Sciglio per infortunio.

Lazio, Casale-Romagnoli al centro della difesa

Maurizio Sarri e la sua Lazio, dopo la rinfrancante vittoria col Napoli, vorranno bissare l'impresa anche con la Juventus e, per riuscire in tale intento, il tecnico biancoceleste potrebbe scegliere di affrontare i bianconeri puntando sul 4-3-3, con Provedel tra i pali.

Difesa a quattro che presumibilmente avrà come interpreti la coppia Romagnoli-Casale a far da scudo, con Marusic e Lazzari per il ruolo di terzino sinistro e destro. Cerniera di centrocampo di matrice laziale che avrà come titolari Kamada, Cataldi e Luis Alberto, mentre il terzetto d'attacco vedrà Immobile al centro con Felipe Anderson alla sua destra e Zaccagni a sinistra.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

Di seguito le probabili formazioni di Juve-Lazio:

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Danilo, Bremer, Kostic, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso, Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Lazzari, Kamada, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.