Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha scritto un editoriale su quanto sta accadendo in casa Juventus con il caso doping che ha colpito Paul Pogba.

Del francese e della volontà del club bianconero di difendere il suo centrocampista ha parlato anche il professor Andrea Causarano a Tuttojuve.com. Infine, l'ex calciatore della Juve Fabrizio Ravanelli ha sottolineato ai microfoni di TV Play come quello che sta accadendo intorno a Pogba sia difficile da giustificare.

Juve, Padovan sul caso Pogba: 'Se venisse confermata la sua colpevolezza, la rescissione tra il calciatore e il club sarebbe inevitabile'

Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha scritto un editoriale pubblicato sulle pagine del portale Calciomercato.com dedicato a Paul Pogba, calciatore della Juventus trovato positivo al doping dopo i controlli del match giocato dai bianconeri contro l'Udinese: "Pogba squalificato per doping non sarebbe più un calciatore anche per la legge. Tuttavia, in questa faccenda, i soldi contano tanto. Perché il calciatore ha un ingaggio di 8 milioni netti più due di bonus fino al 2026 e risparmiarli per la Juventus, non è solo indice di cinismo, ma di sopravvivenza.

La rescissione, in caso di colpevolezza, sarebbe inevitabile".

Padovan ha poi commentato il comunicato ufficiale emesso dalla Juventus a seguito della sospensione momentanea che Pogba ha subito per doping, sottolineando come il club bianconero abbia preso tempo per analizzare al meglio la situazione senza però voler difendere un giocatore che rischia una sospensione lunga.

Juventus, Causarano: 'Non ho dubbi che il club dimostrerà l'involontarietà di Pogba nel doparsi'

Di quanto sta accadendo intorno a Paul Pogba e dell'eventuale squalifica alla quale potrebbe andare incontro il calciatore della Juventus ha parlato anche il professor Andrea Causarano. "Per correttezza, prima di parlare ed esprimerci su eventuali squalifiche, aspettiamo le controanalisi.

Conosco la serietà dei laboratori che le faranno, così come il rigore dello staff sanitario della Juventus. Non ho nessun dubbio sul fatto che faranno di tutto per chiarire l'episodio, dimostrando che da parte di Paul non c'è mai stata la volontà di doparsi". Queste le parole dette da Causarano alla redazione di Tuttojuve.com.

Juve, Ravanelli: 'Quella di Pogba è una situazione complicata da commentare e giustificare'

Infine anche l'ex calciatore della Juventus Fabrizio Ravanelli ha parlato a TV Play di quanto sta accadendo: "Quello di Pogba è stato un fulmine a ciel sereno. È arrivata questa stangata che è più grande dei suoi problemi fisici. Se fosse confermata sarebbe un disastro per lui che si macchierebbe l’immagine ma anche per il club. È una situazione difficile da commentare e giustificare".