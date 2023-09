Sirene di mercato per Bremer. Il centrale brasiliano ormai perno del pacchetto difensivo bianconero sarebbe entrato nel mirino del Tottenham che secondo quanto raccontano le ultime indiscrezioni sarebbe pronto ad offrire 40 milioni di euro circa.

Arrivato per circa 50 milioni di euro dal Torino nella sessione in cui la Juventus ha ceduto De Ligt al Bayern Monaco per 77 milioni di euro più bonus, il centrale ex Toro ha mostrato da subito un buon feeling con l'ambiente andando anche a segno in 4 circostanze lo scorso anno.

Bremer potrebbe trasferirsi al Tottenham a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Tottenham sarebbe pronto dunque a fare un'offerta alla Juventus per il cartellino di Bremer. Le stesse sirene si erano avvertite già questa estate quando però Giuntoli aveva parlato chiaro: la valutazione che fa il club è 60 milioni di euro, una proposta notevolmente inferiore dovrebbe dunque essere rispedita al mittente.

Il centrale verdeoro sta incontrando delle difficoltà in questo inizio anno ma il club punta tanto su di lui anche in considerazione della penuria di centrali in rosa: a Gatti, lo stesso Bremer e Danilo si aggiungono infatti solo Rugani, che ieri sera si è ben disimpegnato contro il Lecce, e Alex Sandro (fermo però ai box per un infortunio muscolare), proprio per questo a gennaio Giuntoli potrebbe puntellare il reparto con Strahinja Pavlovic, centrale difensivo di piede sinistro del Salisburgo e della nazionale serba che ha un prezzo di mercato di 25 milioni di euro circa.

Lo staff bianconero potrebbe agire anche nella zona di campo alla destra di Bremer laddove si continua a seguire Sacha Boey del Galatasaray (valore 20 milioni di euro) che potrebbe essere prelevato per dare un cambio a Weah.

La mediana attenzionata da Giuntoli parla 'francese'

In considerazione dell'evoluzione della situazione di Paul Pogba - in merito a cui si attende l'esito delle controanalisi legate alla positività al testosterone riscontrata dopo Udinese vs Juventus - che la società potrebbe perdere definitivamente, Giuntoli potrebbe anche intervenire sulla mediana.

I profili seguiti sono tutti transalpini: Habib Diarra dello Strasburgo, già attenzionato dalla società bianconera nel recente Calciomercato estivo, Koaudio Koné del Borussia Monchengladbach e Khephren Thuram del Nizza che hanno una valutazione, rispettivamente, di 20, 35 e 40 milioni di euro.