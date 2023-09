Secondo l'agente sportivo di Armand Luarentié, Roberto Meloni, il giocatore del Sassuolo è molto apprezzato dalla dirigenza della Juventus, in particolare dal Football Director Cristiano Giuntoli. Tuttavia, al momento la Juventus ha piani tattici diversi per il futuro e non sembra interessata a Laurentié.

Meloni ha dichiarato: "La Juventus è interessata a Laurentié? No. So che a Giuntoli il giocatore piace, ma al momento la società bianconera ha una strategia diversa e un modo di giocare che non si adatta a Laurentié. Tuttavia, Giuntoli lo segue fin dai tempi del Napoli'.

Il giocatore Laurentié è stato uno dei protagonisti della vittoria del Sassuolo contro la Juventus

La punta francese Laurentié è stato uno dei protagonisti del Sassuolo nella vittoria per 4 a 2 contro la Juventus. Una prestazione che ha alimentato le indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile approdo del francese alla società bianconera, anche se il suo agente sportivo al momento sembra aver smentito l'interesse della società bianconera soprattutto per il modo in cui gioca la squadra di Allegri. Laurentié sarebbe l'ideale per un 4-3-3 o eventualmente per un 4-2-3-1, attualmente la Juventus gioca con il 3-5-2, idea di gioco non valorizzerebbe la velocità del francese.

A confermare l'interesse della Juventus per Laurentié è stata la Gazzetta dello Sport qualche mese fa, che parlava di un possibile approdo a Torino del francese con una modalità di trasferimento simile a quella che ha portato nel Calciomercato estivo del 2021 Manuel Locatelli dalla società emiliana a quella bianconera.

Si parlava di un prestito gratuito con obbligo di riscatto con pagamento dilazionato in due stagioni. Nella sua prima stagione al Sassuolo Laurentié ha disputato 31 match segnando 8 reti e fornendo 7 assist decisivi ai suoi compagni.

Il mercato della Juventus

Altro giocatore avvicinato alla Juventus nelle ultime settimane e che potrebbe diventare uno degli acquisti della società bianconera nel mercato di gennaio è Domenico Berardi, ed è stato lo stesso Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, a non scartare la possibilità che il giocatore lasci la società emiliana a gennaio.

Dipenderà evidentemente dall'offerta che arriverà ma anche dalla posizione in classifica del Sassuolo. Se fosse in una zona tranquilla la cessione sarebbe concreta. Rimanendo al mercato di gennaio la Juventus potrebbe sostituire Pogba con un centrocampista nell'eventualità in cui l'esito delle contro analisi dovessero confermare la positività al testosterone del francese.

Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbero Habib Diarra dello Strasburgo e Khephren Thuram del Nizza.