Nelle scorse ore il giornalista Luca Calamai a TMW Radio parlando della Juventus ha sottolineato come i bianconeri, qualora dovessero rescindere con Paul Pogba per i rinomati motivi legati al doping, dovrebbero poi lanciare l'assalto a Domenico Berardi del Sassuolo.

Nel frattempo il ds Cristiano Giuntoli starebbe effettivamente pensando a un post Pogba con diversi nomi sul banco come Emil Hojbjerg, Lazar Samardzic o Teun Koopmeiners.

Il giornalista sportivo Luca Calamai è stato ospite ai microfoni della trasmissione TMW Radio e parlando della Juventus ha spronato il club bianconero a tentare un nuovo assalto a Domenico Berardi: "È folle che sia ancora al Sassuolo. La Juve ci ha provato in estate e poi non so cosa sia successo, è tornato ed è decisivo. Se si libera di Pogba, la Juve deve per forza provare ad avere un trio con Vlahovic, Chiesa e lui".

Calamai, facendo poi una panoramica su alcune squadre del campionato, ha criticato l'Inter per la partita persa contro il Sassuolo, sottolineando come per la corsa scudetto, match simili alla fine risultino fondamentali.

Secondo il giornalista inoltre, Simone Inzaghi non avrebbe inciso come invece fa nelle gare contro le grandi del campionato.

Decisamente meno severo è stato invece il giudizio di Calamai nei confronti del Genoa di Alberto Gilardino, capace di imporsi per 4-1 contro al Roma di José Mourinho: secondo il giornalista, il tecnico del "Grifone" avrebbe un merito in particolare, quello di aver puntato forte su Retegui, perfezionandone i movimenti e rendendolo sempre più decisivo sotto rete.

Infine Calamai ha concluso il suo intervento, elogiando Baldanzi dell'Empoli e sottolineando come sul giovane trequartista ci sarebbero già gli occhi di diverse squadra tra cui la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Juventus, per il post-Pogba Giuntoli avrebbe in mente diversi nomi: da Hojbjerg, a Koopmeiners fino a Samardzic

La Juventus, in effetti, starebbe cominciando a pensare ad un eventuale post Paul Pogba e tra i nomi messi nel taccuino di Cristiano Giuntoli ci sarebbe quello di Emil Hojbjerg.

Il centrocampista danese del Tottenham avrebbe palesato la volontà di lasciare gli "Spurs" per trovare maggiore continuità di gioco e per questa ragione i suoi agenti si sarebbero incontrati con i dirigenti della Juventus per una possibilità trattativa nel mese di gennaio. La valutazione di Hojbjerg si dovrebbe aggirare intorno ai 30 milioni di euro, una somma simile a quella richiesta dal presidente Pozzo per un altro oggetto del desiderio dei bianconeri, Lazar Samardzic.

Il centrocampista dell'Udinese, potrebbe dunque lasciare la compagine friulana nella sessione di riparazione invernale, dopo aver sfiorato il passaggio all'Inter nella scorsa finestra estiva di mercato. Infime, sullo sfondo resterebbe sempre valida per la Juventus la pista che porterebbe a Teun Koopmeiners, mediano dell'Atalanta che piacerebbe tanto anche al Napoli.